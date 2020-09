Depuis Paris, Guillaume Soro séduit par Affi N'guessaan

La dernière sortie de Pascal Affi N'guessan n'a pas échappé à Guillaume Kigbafori Soro. Le fondateur de générations et peuples solidaires (GPS), depuis son exil au pays d'Emmanuel Macron, a vivement salué la décision du candidat du Front populaire ivoirien (FPI) de ne pas prendre part à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Affi N'guessan crache du feu, Guillaume Soro satisfait

Pascal Affi N'guessan ne participera pas à l'élection présidentielle d'octobre. Du moins pas temps que les exigences de l'opposition ivoirienne ne seront pas satisfaites. Il a animé une conférence mardi. Le candidat du Front populaire ivoirien a craché du feu sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. "Au nom du FPI, je lance un message à toutes nos militantes, à tous nos militants et sympathisants, à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens épris de paix, de liberté et de démocratie, de se tenir prêts pour traduire en actes concrets les mots d’ordre qui seront adressés dans les prochains jours", s'est exprimé l'ex-Premier ministre sous Laurent Gbagbo. Le député de Bongouanou a indiqué que la "la refonte du Conseil Constitutionnel, la mise en place d’une commission électorale réellement indépendante, forte d’une représentation équilibrée des différentes forces politiques" représente pour lui "préalable à la tenue de l’élection présidentielle".

"Je ne serai pas le candidat d’un scrutin tronqué, un candidat factice, l’accompagnateur d’un résultat pré déterminé qui me priverait de ma victoire et de l’immense espoir qu’elle constituera", a-t-il soutenu. "En d’autres termes, bien évidemment pour moi, candidat à l’élection présidentielle, il n’est pas concevable de cautionner, de quelque manière que ce soit, un processus électoral qui serait par avance truqué et dont le résultat serait « calé, bouclé, géré », a ajouté Affi N'guessan.

Peu de temps après la sortie d'Affi N'guessan, Guillaume Soro a salué la décision du candidat du Front populaire ivoirien. "Affi N’guessan crache du Feu. L’opposant politique rompu à l’exercice décortique l’actualité politique. Bien que retenu comme candidat et en dépit de n’avoir pas été associé à la réunion de l’opposition politique, Affi N’guessan campe sur ses principes et ses valeurs. Une déclaration d’une grande portée politique. Écoutez plutôt", a souligné le leader des soroistes sur les réseaux sociaux.