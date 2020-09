Football : Didier Drogba décroche un prix d'excellence à l'UEFA

Didier Drogba, candidat à la présidence de la FIF, est très adulé à travers le monde. L'UEFA a d'ailleurs plébiscité l'ancien capitaine des Éléphants pour lui décerner des lauriers, eu égard à ses "qualités exceptionnelles".

Didier Drogba placé sur des nuages par l'UEFA

Didier Drogba a connu des sommets dans sa carrière de footballeur professionnelle. En France (Guingamp et Olympique de Marseille), en Angleterre (Chelsea) en Turquie, en Chine, au Canada, aux États-Unis, et sur le continent africain avec la sélection ivoirienne, la légende de Chelsea a mis à ses pieds partenaires et adversaires, tant par ses qualités sur la pelouse qu'en dehors.

Après avoir raccroché les crampons, le meilleur buteur de tous les temps des Eléphants de Côte d'Ivoire s'est d'abord lancé dans les affaires, puis a décidé de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Eu égard au blocage dans le processus électoral, la FIFA a décidé de prendre le dossier en main.

En attendant le dénouement de cette affaire, c'est bien l'Union Européene des associations de football qui a décidé d'honorer l'ancien international ivoirien. Didier Drogba recevra en effet le Prix du Président de l’UEFA, qui récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l’excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires d’une figure emblématique du football.

Quand l'on se souvient que Drogba Didier a eu d'énormes difficultés à rassembler les parrainages nécessaires pour faire acte de candidature à la présidence de la FIF, et qu'à mille lieues d'Abidjan, il est ainsi honoré par l'UEFA, l'on pourrait bien croire en l'adage qui dit que « nul n'est prophète chez soi ».