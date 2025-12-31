Fraude aux législatives à Tiassalé : la CEI devrait poursuivre les auteurs

Les élections législatives à Tiassalé révèlent l’ampleur de la fraude dans le scrutin du 27 décembre et placent la CEI dans l’obligation d’agir. Après les cas de fraude non sanctionnés qui ont conduit l’instance à reprendre l’élection municipale dans cette localité, l’élection législative enregistre la même anomalie. L’honorable Assalé Tiémoko Antoine, député sortant de Tiassalé, refuse de laisser passer ce vol organisé par ses adversaires.

Législatives à Tiassalé : une fraude qui ne passe pas

Depuis 2010, les élections en Côte d’Ivoire riment avec contestation. Les différentes commissions électorales sont régulièrement accusées de fraude dans le pays. Les législatives du 27 décembre passées n’échappent pas à cette triste ambiance. La grande victoire du parti au pouvoir, plus de 195 sièges, était prévisible du fait du boycott du scrutin par le Parti des Peuples Africains–Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, leader de l’opposition. Cependant, dans certaines localités, le parti d’Alassane Ouattara a mordu la poussière face à de petits partis politiques mais aussi face à des indépendants issus de la formation présidée par Alassane Ouattara.

En effet, sur la base de leurs affinités avec des hauts cadres de la direction du RHDP, certains cadres ont été parachutés candidat dans certaines localités. Ces choix ont parfois été contestés par des cadres bien plus engagés auprès des communautés locales. Certains militants du RHDP non désignés par la haute direction se sont engagés dans la bataille sous le statut d’indépendants.

Législatives : une dérive administrative…

C’est le cas notamment à Kani, où Yaya Méité a terrassé Ben Méité, un des avocats du RHDP, député sortant. La conséquence de cet affront fait au parti a d’ailleurs été immédiate. Le nouveau député a été limogé de son poste de Directeur de la Division de l’Administration de la Performance Économique de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA).

Ailleurs, à Tiassalé, c’est le député sortant Assalé Tiémoko Antoine, fondateur du parti Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI), qui tient la dragée haute au candidat du parti, M. Sanogo Dramane Alpha, ces dernières années. Lors du scrutin de ce mois de décembre, ce dernier est déclaré vainqueur sur la base de faux PV transmis à la CEI.

L’honorable Assalé Tiémoko Antoine, qui se trouve être l’un des plus grands journalistes d’investigation de Côte d’Ivoire, a fait un travail scientifique pour retracer la fraude qui profite à son adversaire. En conférence de presse, le parlementaire le plus célèbre du pays a expliqué l’ampleur de la fraude qui jette l’opprobre sur la Commission Électorale Indépendante et son fonctionnement.

En effet, outre le convoyage massif d’individus à Tiassalé pour y voter sans y être inscrits, des PV dans des bureaux de vote sont remplacés par d’autres PV factices signés de représentants imaginaires du candidat Assalé Tiémoko. Dans ce processus, chaque candidat doit désigner un représentant, sauf que celui attribué à Assalé dans le « BV 3 école quartier » passe du score suivant avec le représentant légal de chaque candidat :

ASSALÉ TIÉMOKO : 85 voix.

SANOGO DRAMANE ALPHA : 54 voix.

MIAN OCTAVI P. : 01 voix.

Bulletins nuls : 06

Suffrages exprimés : 140.

Au PV imaginaire transmis à la CEI dans le cadre des élections législatives à Tiassalé avec un représentant attribué à Assalé, mais qui est inconnu de ce dernier :

Suffrages exprimés : 382.

ASSALÉ TIÉMOKO : 15 voix.

SANOGO DRAMANE : 364 voix.

C’est sur ce point que la CEI doit engager la justice pour trouver la provenance de ce PV transmis à une personne bien identifiable. Ses complices de cette fabrication permettront de remonter à la source de la tricherie pour des condamnations qui permettront d’arrêter ce type de pratiques honteuses qui décrédibilisent l’institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire.

C’est sur la base de faux PV de ce type que M. Sanogo Dramane Alpha a été donné vainqueur de l’élection par la CEI. Mais cette vraie fausse victoire devrait être de courte durée puisque l’honorable Assalé Tiémoko Antoine a engagé ses avocats dans la contestation de ces résultats auprès du Conseil constitutionnel, validateur des résultats définitifs.

Il faut noter que de nombreuses personnes convoyées dans cette ville ont été appréhendées, munies de duplicata de bulletins de vote appartenant à des électeurs locaux. L’ampleur de cette fraude est si grande que la confiance dans le processus électoral est limitée.

Plus au nord de la Côte d’Ivoire, dans la localité de Tengréla, qui fait frontière avec le Mali, Mariam Traoré, ancienne députée RHDP, a refusé d’admettre sa défaite. Au contraire de l’honorable Assalé Tiémoko, qui dispose d’éléments scientifiques pour démontrer sa victoire, elle a tenté de s’enfuir avec les résultats pour faire invalider le scrutin. Malheureusement pour elle, les agents des forces de l’ordre, responsables du bureau local de la CEI et les représentants de son adversaire ont fait barrage à cette honteuse manœuvre.

L’absence éventuelle d’actions judiciaires de la CEI dans cette élection pourrait confirmer les soupçons d’une fraude endémique au sein de l’institution.