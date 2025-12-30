Législatives en Côte d’Ivoire : La période des recours ouverte

Durée de lecture : 2 minutes
Législatives en Côte d’Ivoire : un scrutin dans le calme
© Alassane Ouattara, Législatives 2025 en Côte d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, la période de recours des élections législatives ivoiriennes de 2025 est désormais ouverte. Elle fait suite à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante (CEI) ce lundi 29 décembre 2025.

Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : les candidats disposent de cinq jours pour les recours

En Côte d’Ivoire, tout candidat ou formation politique peut désormais saisir les autorités compétentes afin de contester les résultats des législatives obtenus dans sa circonscription. Le délai des recours est fixé à cinq jours. Les différentes requêtes seront alors examinées par le Conseil constitutionnel, seul habilité à statuer avant la proclamation définitive des résultats.

Pour rappel, le scrutin du 27 décembre dernier a été marqué par une large victoire du RHDP. Le parti au pouvoir a remporté 197 sièges sur les 255 que compte l’Assemblée nationale. Le PDCI s’est classé en deuxième position avec 32 députés, tandis que les candidats indépendants ont décroché 23 sièges. Le taux de participation s’est établi à 35,04 %. Sur les 8,5 millions d’électeurs inscrits, près de 3 millions ont effectivement pris part au vote. La CEI a enregistré 2,9 millions de suffrages valablement exprimés, ainsi que 68 525 bulletins nuls et 29 578 bulletins blancs.

Législatives en Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko conteste les résultats
Législatives en Côte d’Ivoire : Le RHDP prend de l’avance

Décès de Brigitte Bardot, une icône du cinéma français s’est éteinte
Législatives en Côte d’Ivoire : un taux de participation très faible

À l’issue du délai de recours et après le traitement des éventuels contentieux, le Conseil constitutionnel rendra publics les résultats définitifs. Ce sera alors l’occasion d’officialiser la composition de la prochaine Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025