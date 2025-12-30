Législatives en Côte d’Ivoire : La période des recours ouverte

En Côte d’Ivoire, la période de recours des élections législatives ivoiriennes de 2025 est désormais ouverte. Elle fait suite à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante (CEI) ce lundi 29 décembre 2025.

Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : les candidats disposent de cinq jours pour les recours

En Côte d’Ivoire, tout candidat ou formation politique peut désormais saisir les autorités compétentes afin de contester les résultats des législatives obtenus dans sa circonscription. Le délai des recours est fixé à cinq jours. Les différentes requêtes seront alors examinées par le Conseil constitutionnel, seul habilité à statuer avant la proclamation définitive des résultats.

Pour rappel, le scrutin du 27 décembre dernier a été marqué par une large victoire du RHDP. Le parti au pouvoir a remporté 197 sièges sur les 255 que compte l’Assemblée nationale. Le PDCI s’est classé en deuxième position avec 32 députés, tandis que les candidats indépendants ont décroché 23 sièges. Le taux de participation s’est établi à 35,04 %. Sur les 8,5 millions d’électeurs inscrits, près de 3 millions ont effectivement pris part au vote. La CEI a enregistré 2,9 millions de suffrages valablement exprimés, ainsi que 68 525 bulletins nuls et 29 578 bulletins blancs.

À l’issue du délai de recours et après le traitement des éventuels contentieux, le Conseil constitutionnel rendra publics les résultats définitifs. Ce sera alors l’occasion d’officialiser la composition de la prochaine Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire.