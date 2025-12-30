Côte d’Ivoire : des plages fermées à Grand-Bassam, la raison

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : des plages fermées à Grand-Bassam, la raison
© Côte d'Ivoire : des plages fermées à Grand-Bassam, la raison

En Côte d’Ivoire, trois jours après un déversement accidentel de produits pétroliers par un tanker, des équipes travaillent pour nettoyer plusieurs plages notamment à Grand-Bassam et au large de Vridi. Ils étaient près de 200 personnes mobilisées ce mardi 30 décembre 2025.

Côte d’Ivoire : plusieurs plages fermées à Grand-Bassam et au large de Vridi

En Côte d’Ivoire, selon les récentes informations de RFI, près de 200 personnes sont mobilisées ce mardi 30 décembre 2025, avec des équipes éparpillées tous les 2 kilomètres. Ils ont pour objet de nettoyer plusieurs plages à Grand-Bassam et au large de Vridi. Des équipes également présentes sur les lieux ramassent avec des râteaux et des pelles les déchets rejetés par la mer. Il y a aussi des personnes chargées de récupérer dans des sacs ces déchets et des personnes chargées de la collecte.

C’est un véritable travail de chaine qui a permis de retirer une bonne partie du pétrole sur la plage. Si les nappes de pétrole ne sont plus totalement visibles, l’odeur marque encore les lieux. À noter que tout est parti d’un déversement accidentel de produits pétroliers d’un tanker de la Société ivoirienne de raffinage (SIR), survenu samedi 27 décembre dans la soirée. D’après le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL), ce sont environ 8 kilomètres de plages qui sont affectées et près de sept mètres cubes de produits hydrocarbures se sont ainsi déversés dans la mer.

Le ministère de l’Environnement en Côte d’Ivoire affirme avoir mis en place des barrages flottants pour contenir la pollution et tout un dispositif d’urgence a été mis en place. Les risques ont été circonscrits, assure le directeur de cabinet du ministère de l’Environnement. Toutefois, les plages sont interdites d’accès au public pendant au moins une bonne semaine.

