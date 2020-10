Guillaume Soro dresse les Nations Unies et l'UE contre Ouattara

Candidat recalé au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, Guillaume Soro a appelé la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre Alassane Ouattara et certains pontes du régime en vue de les contraindre à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives.

Guillaume Soro appelle à des sanctions ciblées contre Ouattara et son régime

Guillaume Soro est opposé à la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Candidature qu'il juge anticonstitutionnelle. À l’instar du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et du reste de l’opposition, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) multiplie les actions dans l’espoir de contraindre le patron du RHDP, à renoncer à sa candidature, mais également à créer les conditions de l’organisation d’un scrutin "apaisé, transparent et inclusif".

Évoquant le sujet dans un entretien accordé récemment au média allemand Deutsche Welle, l'ancien secrétaire général de la FESCI, a plaidé auprès des organisations internationales, pour des sanctions ciblées contre Alassane Ouattara et son régime.

« Seules des sanctions ciblées contre ce régime saura leur faire garder raison (...) Je demande aux Nations Unies et à l’UE d’appliquer des sanctions ciblées (gels des avoirs, interdictions de voyager contre le régime ivoirien», a-t-il appelé.

La Côte d’Ivoire, faut-il le préciser, a de nouveau replongé dans un nouveau cycle de violence, qui a déjà fait plus d’une vingtaine de morts depuis l’annonce, le 6 août dernier, de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Le climat sociopolitique se fait de plus en plus délétère avec l’invalidation par le Conseil constitutionnel, des candidatures de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo, deux acteurs majeurs de la vie politique ivoirienne, en raison de leurs radiations du fichier électoral. Même les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, exigeant leur réintégration, n'ont réussi à faire fléchir le régime.

En représailles, l’opposition a appelé à la « désobéissance civile ». De l’avis de certains observateurs de la vie politique ivoirienne, le pays semble inexorablement se diriger vers une crise sociopolitique similaire à celle de 2010-2011. Mais pour le régime d’Abidjan, rien ne saurait justifier ces craintes. Le président Ouattara rassure que ces élections se dérouleront dans de meilleures conditions.