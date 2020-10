Des proches de Soro sonnent la mobilisation contre le 3e mandat

Le Collectif Ensemble avec Soro 2020 (ES 2020), proche de l'ex-chef de l'Assemblée nationale ivoirienne, sera présent aux côtés du reste de l’opposition au meeting du samedi 10 octobre 2020, pour « dire non » à la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel.

Le collectif Ensemble avec Soro 2020 appelle à la mobilisation générale contre le 3e mandat de Ouattara

Répondant à l’appel de l’ex président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro, le collectif Ensemble avec Soro 2020 (ES 2020), a appelé à une mobilisation massive de ses membres pour le meeting de l’opposition ivoirienne, prévue le samedi 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny.

A ce grand rassemblement déterminant pour la suite de son combat contre la candidature du président Alassane Ouattara, l’opposition entend d’une seule voix saisir cette perche pour dévoiler le planning de son mot d’ordre de désobéissance civile, lancé depuis septembre. Elle entend également protester vigoureusement aux yeux du monde, contre la candidature jugée illégale du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel. « Mr Alassane Ouattara, président en exercice de la République de Côte d’Ivoire en dépit de ses engagements moraux, juridiques et son serment républicain a décidé de violer la Constitution Ivoirienne et de briguer un troisième mandat illégal et illégitime », rappelle le Collectif Ensemble avec Soro 2020, mouvement proche de Guillaume Soro, dans une déclaration.

« S’ajoutent à cette forfaiture l’exclusion de plus d’une trentaine de candidats en vue de la prochaine élection présidentielle, les cabales politico-judiciaires ,le maintien en exil de fils du pays, l’emprisonnement sans procès d’une centaine de manifestants dont une dizaine de femmes et l’assassinat d’une trentaine d’Ivoiriens sorti manifester les mains nues contre le troisième mandat », a énuméré le collectif. Avant d’appeler à la mobilisation générale pour faire barrage à toutes ces « dérives » du régime RHDP. « Nous invitons tous ceux qui se reconnaissent en la vision du collectif Ensemble avec Soro (ES 2020 !) et de son Guide Guillaume Kigbafori Soro à converger massivement vers le stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 10 octobre à partir de 8 h 00», ont indiqué les responsables de l'organisation.