Marche d'opposition: De graves accusations contre le régime Ouattara

L’opposition politique ivoirienne est déterminée à faire barrage à la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel. Après le meeting du samedi dernier au Félicia, le FPI, tendance Laurent Gbagbo, a appelé ses militants à demeurer mobilisés et à rester à l’écoute des prochains mots d’ordre relatifs aux actions massives de la désobéissance civile lancée depuis le 20 septembre dernier.

Le parti de Gbagbo dénonce: "Le pouvoir Ouattara continue de sévir par ses expéditions barbares et anti-démocratiques"

« Le FPI appelle enfin ses militants et sympathisants, les membres des plates-formes et mouvements alliés, le peuple de Côte d’Ivoire à demeurer mobilisés, déterminés et à l’écoute, car les actions décisives de masse de la désobéissance civile ne font que commencer », déclaré le porte parole du Front populaire ivoirien (FPI) dans un communiqué.

La sortie du porte-parole par intérim du parti fondé par Laurent Gbagbo, intervient seulement deux jours après le giga meeting de contestation, organisé par l’opposition le samedi dernier contre la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara.

Le vice-président Koné Boubacar note en effet avec satisfaction, la participation des milliers de partisans et sympathisants du parti leader de la gauche ivoirienne mais relève toutefois de basses manœuvres orchestrées, selon lui, par le régime RHDP, dans l’objectif d'empêcher la « pleine réussite » de ladite manifestation.

Pour le FPI, « le régime RHDP a fait ériger de nombreux barrages par les forces de l'ordre, pour bloquer les cars qui transportaient les participants d'atteindre le lieu du meeting ». Le parti de Gbagbo dit déplorer également de nombreux blessés dans les rangs de ses militants qui auraient été agressés par des "forces parallèles, armées d’armes blanches déployées par le régime RHDP".

« Les forces parallèles du régime (milices, microbes, loubards) ont été massivement déployées dans différentes communes d'Abidjan et aux alentours du stade, pour agresser les militants de l'opposition. En témoigne l'arrestation de plusieurs membres de la milice du pouvoir Ouattara, armés de machettes, de couteaux, de gourdins et autres armes blanches. L'on a enregistré, à cet effet, de nombreuses personnes blessées à l'arme blanche ainsi que de nombreux véhicules endommagés, détruits ou incendiés », a déploré le FPI.

Puis d’exprimer son indignation: « Le FPI observe, avec indignation, que malgré les condamnations par les organisations de défense des Droits de l'Homme et les Chancelleries de ces actes de barbarie perpétrés par les mêmes miliciens sur les militants lors des récentes manifestations de l'opposition, le pouvoir Ouattara continue de sévir par ces expéditions barbares et anti-démocratiques ».