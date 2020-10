KKB reconnait que les "conditions ne sont pas réunies" pour l'élection

Kouadio Konan Bertin dit KKB est convaincu de battre Alassane Ouattara dans les urnes au soir du 31 octobre 2020. Candidat indépendant à l'élection présidentielle qui se tiendra dans moins de deux semaines, l'ancien député de la commune balnéaire de Port-Bouët est dans le viseur de l'opposition ivoirienne qui l'accuse de vouloir légitimer le passage en force du président sortant. Au cours d'un meeting à Yopougon, mardi 20 octobre, l'homme a fait une révélation sur la tenue du scrutin.

Présidentielle : En campagne à Yopougon, KKB fait un gros aveu

Alors que les candidats Henri Konan Bédié (PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et Pascal Affi N'guessan, le candidat du FPI (Front populaire ivoirien) refusent de prendre part au processus électoral en cours, Kouadio Konan Bertin refuse de s'aligner sur la position de l'opposition ivoirienne. En effet, Bédié et Affi dénoncent la candidature "illégale" et "illégitime" d'Alassane Ouattara. Ils exigent aussi la dissolution du Conseil constitutionnel ainsi que de la Commission électorale indépendante (CEI) tout comme le retour des exilés avec à leur tête Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Noël Akossi Bendjo et Guillaume Kigbafori Soro. Les deux opposants ont lancé un vibrant appel au boycott actif de l'élection présidentielle.

Loin de cette atmosphère surchauffée, KKB a entrepris de défier dans les urnes le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Malgré l'appel des adversaires d'Alassane Ouattara clamant que tout n'est pas réuni pour une élection démocratique, Kouadio Konan Bertin refuse de s'écarter de la course présidentielle. Cependant, en meeting à Yopougon, l'ex-président de la jeunesse du PDCI a fait une grosse révélation.

"Je suis venu vous dire, c’est vrai je reconnais que les conditions ne sont pas réunies pour ces élections. Mais face à deux maux, il faut choisir le moindre mal. (…) Et le chemin le plus sûr, c’est de se mobiliser derrière ma candidature pour battre Alassane Ouattara le 31 octobre 2020 par les urnes, car j’ai entendu partout que vous êtes fatigués de Ouattara", a confié KKB cité par l'AIP. L'interrogation qui nait dans les esprits est de savoir pourquoi KKB accepte de participer à une élection quand il sait pertinemment que les conditions ne sont pas réunies.