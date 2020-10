Le général Lassina Doumbia tient un langage franc à l'armée ivoirienne

Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, au cours d'un échange avec les stagiaires du deuxième Cours d'études supérieures de défense, le jeudi 15 octobre 2020, à Zambakro, a laissé un ferme message aux Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI). Le chef d'état-major général des armées a demandé à ses subalternes de se tenir loin du champ politique.

La Côte d'Ivoire a besoin d'une armée utile, selon Lassina Doumbia

Jeudi 15 octobre 2020, le général de corps d'armée Lassina Doumbia s'est rendu à Zambakro. Pendant la conférence inaugurale de rentrée académique, le chef d'état-major général des armées a livré sa vision des Forces armées de Côte d'Ivoire, rapporte une note du BIPA (Bureau d'information et de presse des armées). "La République de Côte d’Ivoire a besoin, plus que toute autre chose, d’une armée qui lui est utile, une armée qui se tient à l’écart du champ politique, une armée apte à sécuriser les populations et leurs biens face aux nouvelles menaces, une armée qui participe au développement des collectivités, une armée capable de la soutenir dans ses ambitions sur le plan international », a suggéré le général de corps d’armée à ses unités.

Dans sa conception de l'armée ivoirienne, Lassina Doumbia estime que les FACI ont leur rôle à jouer dans le développement communautaire rural grâce au bataillon du génie. Il a également exhorté l'armée à la création d'un centre d'entrainement aux opérations de maintien de la paix. Le premier responsable des forces armées ivoiriennes a préconisé une "gestion des ressources humaines optimisée, un choix judicieux des capacités et de l’organisation structurelle, soutenus par une formation technique et morale efficiente, pour une armée utile à la Côte d’Ivoire et à ses ambitions de leadership régional".

Il faut noter que 21 officiers stagiaires dont 13 issus de la Côte d'Ivoire, ont participé au deuxième Cours d'études supérieures de défense, "École de guerre".