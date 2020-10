Menacé de prison, Guillaume Soro réplique: «ADO sera assis par terre»

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro a réagi à la sortie d'Alassane Ouattara le menaçant de prison. Le président de GPS n'a pas manqué de dire à ses partisans qu'il fera asseoir son désormais ancien mentor par terre pour lui donner des conseils.

Guillaume Soro, ce qu'il prépare contre Ouattara

Du berger à la bergère, dira-t-on, car l'escale verbale entre le Président Ouattara et Guillaume Soro se fait de plus en plus vive. À sept jours de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le président ivoirien et son ancien Premier ministre ont ouvert les hostilités, ne cachant plus les projets que l'un prépare contre l'autre.

C'est dans cette atmosphère qu'Alassane Ouattara a confié à Le Monde, au cours d'une interview : « Pour lui ce sera la prison. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il mérite la prison à perpétuité pour ce qu’il a fait. Après les mutineries de 2017, on a trouvé des tonnes d’armes chez lui. Puis nous en avons trouvé au siège de son parti. En quoi un président de l’Assemblée nationale a-t-il besoin d’avoir des lance-roquettes au siège de son parti ? Il y avait une organisation en vue d’effectuer un coup d’État. »

La réponse à cette sortie ne s'est en effet pas fait attendre, car Guillaume Soro s'est voulu plus incisif contre le chef de l'État, candidat du RHDP unifié. « Je lui (Ouattara) donne rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Je vois des Gr., des larb. qui sont autour de lui, qui bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. J’ai découvert le pouvoir quand j’avais 28 ans, je partais dans les palais », a déclaré l’ancien chef rebelle.

Puis, il ajoute : « Alassane dit que je suis enivré par l’argent le pouvoir. Il a raison de le dire, parce que je lui donnais de l’argent. Il ne faut pas il va faire, je vais parler. » Poursuivant, Soro Kigbafori Guillaume fait savoir qu’Alassane Ouattara n’avait pas d’argent lorsqu’il battait campagne en 2010.

Ces piques lancées de part et d’autre entre le Président Ouattara et l’ancien Président de l’Assemblée nationale dénotent de la tension qui prévaut entre eux. Les Ivoiriens redoutent toutefois que ces menaces réciproques fassent replonger le pays dans les travers du passé en cette année électorale.