UDPCI: Après Balla Keita et Guéi, Mabri Toikeusse menacé de mort

La situation sociopolitique en Côte d’Ivoire devient délétère depuis l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. L' UDPCI (L'union démocratique pour la paix en Côte d’Ivoire ) est très inquiète pour la vie de son président Albert Mabri Toikeusse.

"Des individus armés et encagoulés sur le point d'attaquer la résidence du Président de l'UDPCI, Dr ABDALLAH TOIKEUSSE MABRI"

Dans un communiqué dont Afrique-sur7.fr a reçu copie, le parti fondé par feu le général Robert Guéi évoque une attaque imminente du domicile de son leader. Lisons ensemble la déclaration ci-dessous signée du Secrétaire général de l'UDPCI, Jean Blé Guirao.

"Il nous revient de façon récurrente que des individus armés et encagoulés seraient sur le point d'attaquer la résidence du Président de l'UDPCI, Dr ABDALLAH TOIKEUSSE MABRI, pour attenter à sa vie.

Considérant les tragiques expériences d'assassinat du premier Secrétaire Général du parti, le Dr Balla KEITA, et du Président Fondateur, le Gl Robert GUEI, l'UDPCI prend au sérieux toute alerte de cette sombre nature dans le but de prévenir le pire.

En conséquence, les Directions de l'UDPCI et de la Plateforme ARC-EN-CIEL interpellent la communauté nationale et internationale sur le caractère liberticide et criminel de telles pratiques dignes d'un autre âge, et l'urgence d'y mettre fin.

Les Directions de l'UDPCI et de la Plateforme ARC-EN-CIEL demandent aux militants, sympathisants et à l'ensemble des ivoiriens de rester mobilisés .

En tout état de cause, le Président de l'UDPCI, Président de la Plate-forme ARC-EN-CIEL, Dr Abdallah Toikeusse MABRI reste engagé et déterminé pour le combat pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire".

Pour la Direction

Jean Blé Guirao Debadea

Secrétaire Général