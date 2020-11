Hamed Bakayoko, nouveau médiateur entre Ouattara et Bédié ?

Hamed Bakayoko a eu un échange avec Laurent Gbagbo. Depuis dix ans, c'est la première fois que l'ancien président de la République, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) entre en contact avec le pouvoir ivoirien. Le "Woody" de Mama a confié une nouvelle mission au Premier ministre ivoirien.

Laurent Gbagbo envoie Hamed Bakayoko auprès de Ouattara

La crise est profonde entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Les deux hommes qui avaient tissé un lien pour faire tomber Laurent Gbagbo en 2011 sont aujourd'hui de farouches adversaires.

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) reproche à son ancien allié d'avoir refusé de lui accorder l'alternance politique en faveur de sa formation politique. En effet, N'zuéba soutient qu'il a appelé à voter Alassane en 2010 puis a lancé l'appel de Daoukro quelques années plus tard au nom de cette alternance politique.

La rupture entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara a été consommée avec le départ du PDCI du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). À la présidentielle d'octobre 2020, le "Bouddah" de Daoukro se porte candidat, mais ne participe pas au scrutin présidentiel alors que sa candidature a été retenue par le Conseil constitutionnel.

Bédié et l'opposition rejettent la candidature du président sortant. Ils boycottent l'élection présidentielle et ne reconnaissent pas les résultats proclamés par la CEI (Commission électorale indépendante). Plus tard, les opposants annoncent la création du CNT (Conseil national de transition). Depuis, le pays connait une véritable crise.

Depuis la Belgique où il s'est installé suite à son acquittement par la CPI (Cour pénale internationale), Laurent Gbagbo a échangé au téléphone avec Hamed Bakayoko sur la question. Selon Me Habiba Touré, avocate de l'ex-chef d'Etat ivoirien, le chef de file du FPI "a tenu à inviter le Premier ministre, Hamed Bakayoko à apaiser la situation en favorisant le dialogue plutôt que la répression".

En retour, le chef du gouvernement a "promis de poser des actes en faveur de la décrispation du climat politique". Hamed Bakayoko pourrait-il devenir la courroie de transmission entre Bédié et Ouattara ?