Amon-Tanoh désavoue le CNT : Nathalie Yamb en colère

Marcel Amon-Tanoh qui s'est désolidarisé du Conseil national de transition (CNT) vient de s'attirer les foudres de Nathalie Yamb. L'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères a indiqué que la mise en place de cet organe "n'a aucun fondement légal". De quoi susciter la colère de la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly.

Nathalie Yamb clashe sévèrement Amon-Tanoh

L'ex-ministre ivoirien n'est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu'il pense du Conseil national de transition d' Henri Konan Bédié. Marcel Amon-Tanoh a pris ses distances vis-à-vis de l'opposition ivoirienne qui réclame une transition politique en Côte d'Ivoire. "Je déplore la création du Conseil national de transition qui n’a aucun fondement légal et qui ravive les tensions et les risques d’affrontement", a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a aussi souhaité "qu’en signe d’apaisement, les personnes incarcérées soient libérées".

"Après une crise préélectorale consécutive à la candidature du président Alassane Ouattara à l’élection présidentielle nous nous retrouvons à l’issue du soutien du 31 octobre dernier au cœur d’une crise postélectorale qui a déjà enregistré de nombreuses victimes, comme il fallait s’y attendre. Cette élection non-consensuelle laisse les Ivoiriens dans l’incertitude, l’angoisse et la crainte", a reconnu Marcel Amon-Tanoh.

Cette sortie de l'ex-collaborateur d'Alassane Ouattara a fortement déplu à Nathalie Yamb. La militante camerounaise l'a fait savoir à travers des propos acerbes sur Twitter. "Voilà un type qui fanfaronnait au stade « on est prêt à mourir pour libérer notre pays de Ouattara » et qui tremble dans son caleçon dès que ça se corse. Va te cacher dans les jupes de ton épouse Kadidja, peureux. Jamais je ne t’ai compté parmi les opposants", a écrit cette figure de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), le parti politique fondé par Mamadou Koulibaly.

Pour rappel, Marcel Amon-Tanoh a été l'un des proches collaborateurs d'Alassane Ouattara avant de le quitter à la suite de profondes divergences.