Violences électorales : Ce que Ouattara attend des enquêtes

Les violences électorales ont été au menu du Conseil national de sécurité (CNS) du jeudi 19 novembre 2020. Alassane Ouattara qui a présidé la rencontre a dévoilé ses attentes relatives aux enquêtes portant sur ces événements douloureux.

Violences électorales, Ouattara impatient pour les résultats des enquêtes

En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 a été boycottée par les candidats Henri Konan Bédié (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI) et Pascal Affi N'guessan (Front populaire ivoirien, FPI). Ces deux opposants au régime d'Alassane Ouattara s'opposaient à sa candidature qu'ils jugeaient illégitime et illégale.

Ils ont appelé leurs militants à un boycott actif du scrutin présidentiel. Il faut noter que dès l'annonce de la candidature du chef de l'Etat, des manifestations contre le 3e mandat ont eu lieu à travers le pays faisant des morts.

La situation s'est aggravée le jour du vote. Des partisans de l'opposition ont empêché la tenue du vote dans plusieurs localités. Mais cela n'a pas empêché la réélection d'Alassane Ouattara dès le premier tour.

Réuni le jeudi 19 novembre 2020, le Conseil national de sécurité, présidé par Alassane Ouattara est revenu sur les violences électorales. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, Vagondo Diomandé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait remarquer "les trois mois deniers ont été marqués par des troubles à l'ordre public consécutifs à l'appel à la désobéissance civile et au mot d'ordre de boycott actif lancés par certains partis de l'opposition".

Pour sa part, Alassane Ouattara a exigé que les enquêtes soient accélérées afin de situer le plus rapidement possible les responsabilités. Selon le bilan officiel fourni par les autorités ivoiriennes, les violences électorales ont occasionné 85 morts et 484 blessés.

"Le bilan que nous tirons avec compassion et regret fait état de 85 morts dont 34 avant l’élection présidentielle, 20 pendant l’élection et 31 personnes décédées après les élections. Vous noterez aussi 484 blessés dont certains éléments des forces de défense et de sécurité", s'était exprimé Sidi Touré lors du Conseil des ministres du mercredi 11 novembre 2020.