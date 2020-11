Reprise dialogue Bédié-Ouattara: Anoblé Félix (RHDP) prend position

Anoblé Félix, le président du Forum des houphouëtistes, félicite les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara pour leur rencontre du mercredi 11 novembre 2020.

Anoblé Félix: "Nous saluons le dialogue engagé entre les Présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié"

Principaux protagonistes de la crise électorale en Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont parlé, mercredi 11 novembre à l’hôtel du Golf. Cela faisait presque deux années que les deux ex alliés se regardent en chiens de faïence.

Leur dernière rencontre a permis d'apaiser la situation sociopolitique nationale qui était devenue délétère du fait de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel.

« A l'occasion de la 24e célébration de la Journée nationale de ma paix, le Forum des Houphouëtistes, organisation de la société civile engagée pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d’Ivoire, voudrait humblement, s'incliner devant la mémoire de tous les disparus et soutenir la reprise du dialogue engagé entre les Présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié conformément à l'idéal et l'action de paix du père historique et immortel de la nation ivoirienne Feu le Président Félix Houphouët-Boigny », a déclaré Anoblé Félix, dans une déclaration publiée le dimanche 15 novembre 2020.

Félicitant ces deux hautes personnalités pour ce geste d’apaisement, le transfuge du PDCI-RDA a saisi l'occasion pour exhorter Bédié et Ouattara à recourir au dialogue pour le règlement définitif de la crise qui prévaut dans le pays.

«Le Forum des houphouëtistes les encourage, ainsi que l'ensemble des forces vives de la nation, à recourir et à privilégier le dialogue, la discussion fraternelle et sincère pour régler tous les désaccords afin de parvenir à une paix juste, durable et définitive en Côte d’Ivoire, ainsi que nous l'a toujours recommandé et enseigné le Président Félix Houphouët-Boigny », a-t-il encouragé.

Les violences électorales qui ont eu lieu à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre ont causé la mort d’au moins 85 personnes, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels.