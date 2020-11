Des barbouzes aux trousses de Soro ? Sa cachette bientôt révélée...

Soro Guillaume ne se trouve plus en France où il s'était exilé après son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019. C'est du moins ce qu'a affirmé à demi-mot, le Président Emmanuel Macron lors de son interview à Jeune Afrique. Du coup, de nombreux Ivoiriens et observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire s'interrogent sur la nouvelle destination de l'ancien chef du Parlement, d'autant plus qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par la justice ivoirienne.

Guillaume Soro, une proche donne des précisions sur sa cachette

La vie de Soro Guillaume serait-elle menacée en France ? Qu'il soit expulsé ou parti de lui-même, une chose est sûre, c'est que l'ancien chef rebelle ne se trouve plus dans l'Hexagone. Le ministre ivoirien de la Justice, Sansan Kambilé, a d'ailleurs transmis au Quai d'Orsay, des mandats d'arrêt contre l'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et trois de ses proches.

Pour El-Hadj Mamadou Traoré, il se raconte beaucoup de contre-vérités sur Soro Kigbafori Guillaume. Aussi, dans un message publié sur sa page Facebook, ce pro-Soro déclare-t-il que son mentor « y est parti, d'une manière volontaire et sans aucune contrainte, pour pouvoir exercer librement sa liberté d'expression ». L'ancien Directeur général de l'Institut national de formation social (INFS) révèle cependant que des mercenaires ont été lâchés contre Soro.

« Informé par des canaux proches de lui, de ce que des barbouzes auraient été payés pour attenter à sa vie, Guillaume Soro a voulu, pour sa sécurité, prendre des dispositions pour échapper à ces tueurs mis à ses trousses », précise Mamadou Traoré.

Rappelant toutes les tentatives d'élimination physiques auxquelles a échappé jusque-là l'ancien homme fort de Bouaké, le Soroïste indique que son compagnon s'est bel et bien mis à couvert dans un endroit que lui seul sait pour l'instant. « Je voudrais vous informer que bientôt, Guillaume Soro fera une déclaration pour mettre fin à la rumeur malveillante », précise toutefois cet inconditionnel de l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion).