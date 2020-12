Yodé et Siro à la gendarmerie : Guillaume Soro menace Ouattara

Guillaume Soro a très vite pris position dans l'affaire Yodé et Siro. Le député de Ferké s'est insurgé contre le pouvoir d'Alassane Ouattara qu'il accuse de s'attaquer à l'art. Dans une publication sur Twitter, le président du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), retranché en Europe depuis décembre 2019, a tiré à boulets rouges sur le régime du RHDP.

Yodé et Siro à la gendarmerie, Guillaume Soro en colère

L'affaire fait grand bruit actuellement en Côte d'Ivoire. Deux jours après un concert livré dans la commune populaire de Yopougon, les artistes Yodé et Siro ont été convoqués par la gendarmerie nationale. "C’est quel pays ça ? Allez dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que les gens sont ici avec des marchettes et ils sont bien identifiés", ont lourdement accusé les zougloumen devant un public en délire. Il n'a pas fallu longtemps pour que le procureur de la République bande les muscles contre les enfants de Gbatanikro, un quartier de la commune de Treichville.

Dans la soirée du mardi 1er décembre 2020, Yodé et Siro ont annoncé avoir reçu une convocation de la part de la section recherches de la gendarmerie nationale. "Nous avons reçu ce soir une convocation du commandement supérieur de la gendarmerie nationale section de recherches pour motif : enquêtes judiciaires. Nous irons demain 2 décembre (ce mercredi) répondre à ladite convocation", pouvait-on lire sur la page Facebook du groupe zouglou.

Pour sa part, Guillaume Soro ne supporte pas la convocation des deux chanteurs par la gendarmerie nationale. "Quand un régime est moribond, il devient frileux, patauge et tombe ! Arrêter des artistes ! C'est le comble. Le régime s'attaque à l'ART ! Soutien aux artistes musiciens Yodé et Siro", a commenté Guillaume Soro sur Twitter.