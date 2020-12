Avant l'investiture d'ADO, Konan Bédié appelle le régime à "se rallier"

Henri Konan Bédié, chef de file de l’opposition ivoirienne, a appelé, mercredi, à une « grande marche pour la réconciliation et la paix» en Côte d’Ivoire.

Voici ce que prépare Konan Bédié contre Ouattara, après la mort prématurée du Conseil national de transition (CNT)

« (…) Pour la paix et afin de donner toutes les chances à la réalisation de notre rêve commun, la lutte privilégiera désormais les marches et toutes les autres formes démocratiques de la résistance et de la contestation propre à une opposition responsable et constructive », a annoncé, mercredi, le Sphinx de Daoukro, dans une adresse à la nation. Il a, à cet effet, invité l’ensemble des Ivoiriens, notamment ceux proches de l’opposition à se mobiliser pour une « grande marche pacifique » dont les contours et autres détails seront rendus publics dans les prochains jours.

«J’invite chaque Ivoirien, en Côte d’Ivoire, dans le monde entier, dans chaque ville (et) village à une grande marche pour le dialogue et la paix dont la date sera fixée dans les jours prochains », a indiqué le président du PDCI-RDA, ajoutant que « notre participation à cette grande marche dans l’ordre et dans la discipline traduira l’engagement de chaque Ivoirien pour le respect de la mémoire de notre illustre président, Feu Felix Houphouët Boigny, ainsi que de tous nos frères et sœurs qui ont tragiquement perdu la vie au cours cette difficile période qui a duré presque 20 ans (depuis 1999) », a-t-il expliqué.

Henri Konan Bédié a aussi appelé « les forces républicaines à encadrer pacifiquement cette Grande Marche » et invité le gouvernement à «se rallier à ces propositions dans l’intérêt suprême de la Nation ». Dans la même veine, le leader du PDCI-RDA a appelé le chef de l'Etat Alassane Ouattara à libérer "sans conditions" les militants et responsables politiques de l’opposition et de la société civile encore incarcérés.

« J’appelle à la libération immédiate et sans conditions de toutes les personnes, jeunes, femmes, cadres de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérées, ainsi qu’à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. Sans ces mesures, il n’y aura pas de Dialogue sincère et constructif ». Réélu président de la République au soir du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, Alassane Ouattara devrait être investi le lundi 14 décembre prochain à Abidjan.