Côte d'Ivoire - Orientation des bacheliers 2020: Tout sur les résultats

Orientation des bacheliers 2020 - Les résultats des orientations des nouveaux bacheliers, après les pré-inscriptions en ligne, dans les universités publiques et privées et grandes écoles, sont connus.

Orientation des bacheliers 2020 - Voici les critères

Dans le cadre des orientations dans les universités publiques et privées, et dans les grandes écoles privées pour l’année universitaire 2020-2021, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a dévoilé, vendredi 11 décembre 2020, la liste des nouveaux bacheliers de l’année 2020 sur son site.

Les résultats des orientations sont disponibles et peuvent être consultés via le lien suivant, en prenant soin de noter à porter de main, le numéro matricule de l’élève lors de son cursus scolaire :

Lien : https://bac.mesrs-ci.net/resultat/orientation

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, ces affectations dans les grandes écoles et universités tiennent lieu d’un nombre de critères bien définis.

Il s’agit notamment :

1 - Les notes obtenues dans les matières spécifiques à la filière demandée (Si vous n'avez pas été orienté dans une filière demandée, c'est que soit vos notes dans les matières spécifiques à la filière ne respectent pas les critères, soit la capacité d’accueil a été atteinte par les bacheliers ayant demandé la filière avec une moyenne du BAC supérieure à la vôtre.

Vous ne pouvez donc pas demander à revenir dans cette filière.) ;

2 - La série du BAC ;

3 - La moyenne générale du BAC ;

4 - L'âge du bachelier (Pour être orienté dans le public il faut avoir au plus 23 ans) ;

5 - Les capacités d’accueil des établissements ;

6 - La nationalité du bachelier (sont orientés dans le public les bacheliers nationaux et non nationaux ; ne sont orientés dans le privé que les bacheliers nationaux.

Si vous n'avez pas été orienté, cela signifie que vous êtes déclarés non ivoirien dans le fichier de base. Si cela est une erreur vous pouvez faire une réclamation avec les pièces justificatives (certificat de nationalité, CNI).

Cette étape franchie, chacun des nouveaux bacheliers, est exhorté à prendre toutes les dispositions utiles pour le démarrage effectif des cours dans leurs différents établissements d’accueil sur l’ensemble du territoire ivoirien.