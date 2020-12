Mortalité maternelle: Des femmes d'Agboville sensibilisées sur la prévention

" Mortalité maternelle : quelles stratégies pour sa réduction?". Tel est le thème de la 3e édition de la fête de la solidarité organisée par le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier régional(CHR) d’Agboville, à l’intention des femmes de la ville. La conférence de sensibilisation qui a enregistré la présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly, du Dr Diomandé Abou, directeur départemental de la Santé, et du directeur du CHR d’Agboville, Koua Bony, s’est tenue, vendredi 11 décembre 2020, à la salle des fêtes de la mairie.

Prévention de la mortalité maternelle: Plusieurs femmes sensibilisées à Agboville

«Nous avons décidé d’aller vers les populations pour les sensibiliser afin que chacun joue sa partition. Le gouvernement fait sa part à travers la construction et l’équipement des centres de santé. Et, il y affecte aussi les spécialistes de santé. La communauté aussi doit prendre sa part dans ce processus. D’où l’idée de cette rencontre pour faire passer notre message de sensibilisation. Si la population adhère à notre appel, à notre cri du cœur nous allons pouvoir réduire considérablement les décès maternels à Agboville », a souligné le conférencier Dr Kangouté Yacouba, chef du service de gynécologie obstétrique du CHR d’Agboville.

La mortalité maternelle est le décès d’une femme survenue au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après l’accouchement, dira-t-il. Avant d’énumérer les causes des décès maternels : « les complications, les hémorragies, l’hypertension artérielle, les infections, les avortements, le paludisme, le VIH, la drépanocytose ».

Poursuivant, le président de la section Sogoci (Société de gynécologie et d’obstétrique de Côte d’Ivoire) de l’Agnéby-Tiassa/ Mé, a rappelé à son auditoire que les facteurs aggravants de cette situation sont: la procréation précoce, nombreuse, rapprochée ou tardive et les retards observés avant de consulter le spécialiste de santé.

C’est pourquoi, pour réduire les décès maternels, le gynécologue-obstétricien s’est voulu rassurant. « Tous les agents de santé du département d’Agboville ont été formés à la prise en charge de la principale cause de décès maternel, à savoir les hémorragies. (…) Aux populations, nous vous exhortons à adopter les stratégies suivantes : le planning familial, la vaccination, les consultations prénatales et post-natales et la lutte contre les mutilations génitales ».

Notons que le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier régional d'Agboville, comprend 02 médecins gynécologues, 01 surveillante d’unité de soins, 36 sages-femmes, 07 infirmiers, 11 aides-soignants et 07 agents d’hygiène. Il a pour mission, la prise en charge des femmes enceintes, en couches et présentant des problèmes gynécologiques.

La fête de la solidarité 2020 de ce service, qui se tient sur 2 jours, a pour parrain Dr Aké Simplice, directeur d’une pharmacie à Agboville.

Tizié T.

Correspondance particulière