Moronou: Ahoua N’doli (RHDP) vivement décrié, ce qui lui est reproché

L’inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua N’doli, fait l’objet de vive contestation dans la région du Moronou d’où il est originaire, depuis la dernière élection présidentielle d’octobre 2020.

Konan Dufu Jules (délégué PDCI-Kotobi): « Monsieur Ahoua N’doli n’aime pas sa région »

« (…) Je voudrais exprimer à tous et à toutes, yako (....) Yako à vous pour la pression morale et la frayeur que tous, nous avons subies (…) Vous avez fait don de votre personne et mis votre vie en danger pour maintenir haut le flambeau du RHDP. Vous avez su rester stoïques face aux agressions (…) Moi, je sais ce que vous avez fait. Je sais quels efforts, quels sacrifices vous avez faits. Certes, nous n’avons pas voté mais, au final, nous devons être fiers de la victoire de notre candidat, le Président Alassane Ouattara, qui a été réélu de loin avec un score mémorable de 94,27 % », a déclaré récemment Théophile Ahoua N’doli lors d'une réunion bilan avec les membres de la coordination RHDP du Moronou.

Coordonnateur régional du parti au pouvoir, Ahoua N’doli n’avait pas manqué d’adresser ses chaleureuses félicitations à Mme Badou Harlette N’guessan, maire RHDP de la commune d’Arrah. « Félicitations au maire et au délégué départemental d’Arrah pour avoir sauvé la réputation du Moronou, en réussissant à faire voter dans la ville d’Arrah », s’était-il félicité. Cette sortie de l’inspecteur général d’Etat prend à contre-pied les récents propos de Konan Dufu Jules, le délégué PDCI-Kotobi, pour qui il n'y a véritablement pas eu de vote dans le Moronou.

« Dans toute la région du Moronou, il n'y a pas eu d'élection. C'est seulement dans la ville d'Arrah qu'il y a eu des urnes. Mais combien de personnes sont sorties pour voter? », avait-il lancé dans une vidéo, avant de confier que la région reste unie derrière les deux leaders politiques que sont Henri Konan Bédié (PDCI) et Pascal Affi N’guessan (FPI).

En riposte à cette dernière sortie d' Ahou N'doli, le délégué PDCI-Kotobi est revenu à la charge. « Le seul cadre, inspecteur d’Etat, qui pouvait réunir les parents dans les projets; les appuyer, en construisant des centres de santé, des écoles, ne fait rien de tout çà. J’appelle le RHDP à mener des investigations dans tout le Moronou pour chercher à savoir le travail fait dans le Moronou par Monsieur Ahoua N’Doli. Il ne s’agit pas de faire des interviews dans les journaux pour dire qu’on travaille sur le terrain», a-t-il enfoncé.

Puis de rappeler: «Tous les élus du Moronou sont issus de l’opposition (PDCI et FPI). Ce n’est qu’un seul maire élu à M’Batto qui est issu du RHDP. Monsieur Ahoua N’Doli n’aime pas sa région. S’il aimait sa région, tous les villages de la région, auraient pu bénéficier de quelque chose. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Il y a des élus qui peuvent vous aider », a fait savoir "Béhanzin" qui fustige le leadership surfait de Théophile Ahoua N’doli.

Pour conclure, Konan Dufu Jules a appelé la jeunesse de l’opposition à la mobilisation autour de leurs différents leaders. « Nous allons aider le président Bédié à ramener la paix tant attendue en Côte d’Ivoire. Nous rendons hommage à tous les morts de la crise électorale; yako à la famille du jeune décapité à Daoukro », a-t-il déploré.