Serges Kassy parle à Nash : "Tu es plus forte que ça"

Devant la situation que traverse Nash, Serges Kassy a cru bon de réconforter la jeune rappeuse. Traitée de lesbienne sur les réseaux sociaux, Natacha Flore Sounloue, de son vrai nom, a craqué. C'est en pleurs que la "go cracra du djassa" a demandé à ses détracteurs de ne pas souiller sa réputation.

Serges Kassy vole au secours de la rappeuse Nash

Malmenée sur les réseaux sociaux, Nash continue de recevoir le soutien de plusieurs noms du showbiz. Après le groupe TNT, la chanteuse PrissK, la web humoriste Yvidero, Serges Kassy vient de voler au secours de l'ambassadrice de l'UNICEF. En effet, depuis son exil en France, le reggaeman ivoirien a demandé à la rappeuse ivoirienne de garder le moral haut face à ses détracteurs. "Retiens juste une chose, ce qui te lie à ton DIEU est plus fort que tout. Sache aussi que, quel que soit ce que nous sommes, sur cette terre , nous sommes ses enfants", a écrit l'auteur de la célèbre chanson "John Bri" sur Facebook.

"Sergent" a aussi soutenu que Nash est plus forte que ça. "Sèche tes larmes, car ils ne savent pas ce qu'ils font, loue toujours le seigneur notre Dieu, sans crainte dans les vuvuzelas, car il t’entend, mais n’entends pas leurs vuvuzelas, sache enfin que nous t’aimons, et que nos bras te resteront toujours ouverts, et crois moi des millions nous sommes. Avance frangine, tu as encore le meilleur à venir dans ta vie. Sois bénie", a ajouté Serges Kassy.

Pour rappel, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook le lundi 21 décembre 2020, Nash a versé des larmes devant les accusations portées contre elle. La rappeuse est traitée de lesbienne sur les réseaux sociaux. Voulant mettre fin à ses supputations, la frangine de Serges Kassy a exhibé son petit ami sur la toile. "À partir d'aujourd’hui, fermez vos g... une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post. Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie. J’ai choisi de marcher avec le seigneur JÉSUS pour faire les choses comme lui il veut. Donc, laissez-moi mener ma vie selon les instructions du Saint-Esprit. Pardon à toute ma famille, mes proches, qui seront blessés de voir mon chéri exposé", s'est lamentée Nash.