Affaire « 350 FCFA le pain »: Quand la baguette devient la gachette

Possible augmentation de plus de 200% du prix de la baguette de pain en Côte d’Ivoire dès janvier 2021, annonce l'Union Nationale des Patrons Boulangers de Côte d'Ivoire (UNPBCI), ce jeudi 24 décembre 2020.

200% d'augmentation du prix du pain en Côte d'Ivoire

Des millions d’ivoiriens réveillés de leur sommeil, ce jeudi, par cette Une du quotidien d’informations Soir Info, n’en croient toujours pas leurs yeux de savoir que le prix du pain, l’une des principales denrées alimentaires des ménages en Côte d’Ivoire, va connaitre une telle flambée.

En effet, selon le média ivoirien, dans sa parution ce 24 décembre 2020, les patrons des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire envisagent une augmentation du prix de la baguette de pain, de 150 à 350 FCFA, soit une augmentation de 233% dès le 15 janvier 2021.

Un véritable coup de massue pour les populations rendues vulnérables par la pandémie du Covid-19 et un scrutin présidentiel mué en une crise sociopolitique aigüe et émaillée de graves violences avant, pendant et après l’élection du 31 octobre 2020.

Le prix du pain fixé à 150 sur l’ensemble du territoire est très souvent « arrondi » à 175 voire 200 FCFA dans certaines communes d’Abidjan, la capitale économique du pays. Il est déjà décrié par certains ménages, car économiquement incapables de s’en procurer, dans un pays où près de la moitié de la population baigne dans l’extrême pauvreté.

Les boulangers et patissiers, les nouveaux riches en Côte d'Ivoire

L’Interdiction de la vente de pain à la criée depuis plusieurs années a donné lieu à un nouveau business très lucratif en Côte-d’Ivoire : les boulangeries et pâtisseries de type moderne. Leur nombre a été multiplié par 10 ces dix dernières années grâce à des intrants locaux à moindres coûts. On en compte près de 5 000 sur l’étendue du territoire dont 3 000 seulement à Abidjan.

D’un chiffre d’affaires globale de plus de 12 milliards FCFA en 2016, le secteur de la boulangerie cumulait en 2018, selon business.info, un CA global de près de 18 milliards de FCFA. Des choux gras pour les grandes enseignes occidentales à l’assaut de la Côte d’Ivoire. C'est le cas du groupe breton DUFF, propriétaire de l’enseigne de restauration rapide « Brioche Dorée » ou encore la franchise de boulangerie ERIC KAYSER.

Le pain est un aliment présent au quotidien sur la table de tous les ménages ivoiriens. L’activité autour de la fabrication de cet aliment fait de farine de blé au départ, connaît un élan palpable ces dernières années en Côte d’Ivoire, avec comme innovation la création d’un pain « composite » à base de nouveaux intrants que sont les farines de maïs et de manioc, qu’on trouve sur place dans le pays.

Difficile compréhension donc pour ces millions d’ivoiriens de se voir obligés d'acheter une baguette de pain à 350 Fcfa, l’équivalent du prix d’un plat d’Attiéké Garba (semoule de manioc + du poisson thon), un repas très consommé dans le pays.

Si ces allégations prises par les ivoiriens, pour le moment comme un coup de bluff pour attirer l’attention des gouvernants sur certaines difficultés du secteur, notamment les taxes et autres fiscalités, venaient à se traduire en réalité en Côte d’Ivoire, c’est tout un pays qui verra sa survie menacée. Une situation qui s’avèrera explosive en terme de colère des populations. Pour l'heure, chacun y va de son commentaire sur la toile.