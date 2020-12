Adama Bictogo offre du matériel médical au CHR d’Agboville

La Fondation Bictogo initiatives a fait, jeudi 24 décembre 2020, un important don de matériel médical à la maternité du Centre hospitalier régional (CHR) d’Agboville.

La Fondation Bictogo initiatives fait un important don à la maternité du CHR d'Agboville

1 couveuse, 3 tables d’accouchement, 15 casaques, 1 table d’opération mécanique, 1 bistouri électrique, 1 poupinel 60 L et 2 déambulateurs, constituent l’essentiel du don. Le tout estimé à plus de 10 millions de francs CFA. « La santé est le bien le plus précieux qu’un être humain peut avoir. Quelle que soit votre condition sociale, si vous n’avez pas la santé, vous ne pouvez avoir la paix du cœur. La santé occupe une place centrale dans le processus de développement d’une nation. C’est donc, ce droit d’importance capital qui donne à la Fondation Bictogo initiatives de venir poser cette action sociale pour soutenir ce développement », a expliqué Touré Mohamed, administrateur de la Fondation, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Pour l’émissaire du député d’Agboville commune, Adama Bictogo, son fondateur, ce geste s’inscrit dans un vaste programme d’actions sociales qui sera déployées à long terme pour le bien-être des populations. Á noter que la Fondation a également fait, mercredi, un don de kits médicaux, à la Formation sanitaire urbaine d’Adjamé, anciennement appelée maternité Marie-Thérèse Houphouët Boigny.

Ces importants dons qui arrivent comme un cadeau de Noël pour les femmes, entrent dans la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de la Fondation. Bien avant, Boniface Koua Koffi, directeur du CHR d’Agboville, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de la Fondation. « Ce don vient renforcer la capacité opérationnelle de notre établissement et de façon particulière le service de gynéco-obstétrique afin d’améliorer la prise en charge des femmes et réduire les risques liés à la maternité », a-t-il révélé.

Avant d’égrener quelques doléances, notamment : l’extension de la maternité avec la construction de 3 autres bocs d’accouchement, l’acquisition d’une lampe chauffante pour les nouveau-nés, une table d’anesthésie pour le bloc opératoire du service de gynéco-obstétrique, la construction de nouvelles toilettes et la réhabilitation de la salle de repos des femmes en couche. « Nous vous garantissons que cet important don de matériel sera utilisé pour le bonheur de nos mamans d’Agboville », a promis le premier responsable du centre hospitalier régional du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

Lutter contre la pauvreté et soutenir les personnes vulnérables et oeuvrer pour le développement de l’éducation en général et en particulier celle de la jeune fille, sont les principaux objectifs de la Fondation Bictogo initiatives créée le 16 avril dernier.

Tizié T.

Correspondance particulière