Soro Guillaume prévoit un profond changement au GPS

De nouveaux jours s'annoncent au sein de GPS (Générations et peuples solidaires). C'est en tout cas ce qu'a affirmé Soro Guillaume dans le cadre de son discours de fin d'année adressée à la Nation ivoirienne. L'ancien président de l'Assemblée nationale demeure attaché à son combat pour la conquête du pouvoir d'Etat.

Soro Guillaume va remanier le GPS

Cela fait deux ans que Soro Guillaume est en exil après son retour manqué à Abidjan le 23 décembre 2019. Le fondateur de Générations et peuples solidaires, en rupture de ban avec son ancien mentor Alassane Ouattara, n'a pu concrétiser son désir de briguer la magistrature suprême. Candidat à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, le natif de Kofiplé a vu son dossier rejeté par le Conseil constitutionnel. Cependant, l'ex-leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) refuse d'abandonner le combat pour la conquête du fauteuil présidentiel. Il vient d'annoncer des nominations au sein de GPS, son mouvement politique.

A la faveur de la fin d'année, Soro Guillaume a encore affiché sa volonté de diriger la Côte d'Ivoire. "En cette année nouvelle, je demande à tous les cadres de Générations et peuples solidaires (GPS) et à tous les adhérents de redoubler d’efforts afin d’intensifier le maillage de notre mouvement sur le territoire national. Je procéderai dans les jours qui suivent à la mise en place des organes de notre mouvement pour lui donner l’élan nécessaire dans la conquête démocratique du pouvoir d’État", a-t-il laissé entendre.

Soro Guillaume a mandaté tous les cadres de GPS à investir les régions afin de délivrer un message d'espoir et de solidarité aux Ivoiriens. "Nous devons renforcer notre action et densifier notre présence sur le terrain", a poursuivi le député de Ferké, non sans leur demander de redoubler d'efforts dans le souci d'intensifier le maillage de son mouvement politique sur le territoire national.