Avant son retour au pays, Laurent Gbagbo tente de réunifier le FPI

En possession de ses passeports, Laurent Gbagbo est en passe de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais avant ce retour au bercail après une décennie d'absence, le fondateur du FPI tente de réunifier son parti, qui est en proie à des querelles intestines.

FPI : Laurent Gbagbo rapproche Assoa Adou et Affi N'Guessan

Cassé en deux tendances depuis la chute du fondateur, le Front populaire ivoirien (FPI) peine à s'affirmer sur l'échiquier national. D'un côté, la tendance modérée dirigée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, et celle rigide dite Gbagbo ou rien (GOR) présidée par Laurent Gbagbo lui-même et animée par le Secrétaire général Assoa Adou. Ces frères ennemis peinaient jusque-là à accorder leurs violons, alors qu'en face, le Président Alassane Ouattara a réussi à créer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti unifié qui regroupe plusieurs autres déformations politiques.

Aussi, Laurent Gbagbo, après son acquittement à la Cour pénale internationale (CPI) et la levée de certaines restrictions dont était assortie sa libération sous conditions, ne cesse de manifester sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire. Après moult tractations, l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen a reçu des autorités ivoiriennes deux passeports, l'un diplomatique et l'autre ordinaire. Même si le retour annoncé du Woody de Mama peine jusque-là à devenir une réalité, il n'en demeure pas moins l'intéressé reste très optimiste quant à se baigner à nouveau dans le liquide amniotique de la mère patrie.

Mais quel FPI trouver à son retour en Côte d'Ivoire ?

Pour donc éviter toute déconvenue entre ses compagnons de lutte et trouver son parti en lambeaux, l'ancien président ivoirien a tenté un rapprochement entre les deux tendances du Front populaire ivoirien. C'est ainsi que, ce lundi, Gbagbo a dépêché Dr Assoa Adou chez Pascal Affi N'Guessan pour lui témoigner sa « compassion » et sa solidarité après sa sortie de 33 jours de détention.

Lors de cette rencontre, qui s'est voulue conviviale et fraternelle au domicile de l'ancien Premier ministre de Gbagbo, les deux parties ont montré de bonnes dispositions quant à la réunification de leur partie. Ils pourraient d'ailleurs participer aux prochaines élections législatives en rang serré. Et ce serait un véritable coup politique de Laurent Gbagbo.