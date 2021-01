Alioune Tine vole au secours d'Alain Lobognon et exige sa libération

Cela fait un an qu'Alain Lobognon est détenu par le régime d'Alassane Ouattara. Pour Alioune Tine, expert sénégalais de droits de l'homme, le député de Fresco doit être libéré dans un bref délai afin de rejoindre sa famille. Il est soutenu dans cette position par Geneviève Goëtzinger, ancienne directrice de RFI.

Alioune Tine met la pression sur Ouattara pour la libération d'Alain Lobognon

Cela fait plus d'un an qu'Alain Lobognon a été arrêté alors que le 23 décembre 2019 se trouvait au siège de GPS (Générations et peuples solidaires) où devait se tenir une conférence de presse sur le retour manqué de Guillaume Soro à Abidjan. Le député de Fresco et plusieurs proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale ont été interpellés pour "troubles à l'ordre public".

L'incarcération de l'ex-ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs n'est pas du gout d' Alioune Tine, le fondateur du thin thank Afrikajom Center, qui ne cesse de réclamer sa libération. Récemment, l'expert indépendant des droits de l'homme a interpellé Alassane Ouattara sur le cas du député de Fresco. Il estime qu' "Alain Lobognon et ses camarades illégalement détenus doivent être libérés pour rejoindre leurs familles dans les meilleurs délais". On se rappelle qu' Alioune Tine avait déjà demandé aux autorités ivoiriennes d'édifier "l'opinion internationale sur le sort du député Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro".

Alain LOBOGNON et ses camarades illégalement détenus doivent être libérés pour rejoindre leurs familles dans les meilleurs délais. https://t.co/nTgC1pKLnk — Alioune Tine (@aliounetine16) January 9, 2021

Il faut noter que Geneviève Goëtzinger s'est engagée dans la même voie qu' Alioune Tine sur le dossier d' Alain Lobognon. L'ancienne directrice de RFI (Radio France internationale) pense qu'il urgent que l'époux d'Amira Lobognon respire de nouveau l'air frais de la liberté, car il "doit pouvoir être en mesure de se présenter aux législatives s’il le souhaite. Donc à tout point de vue il y a urgence ! ".

Après un bref séjour à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Alain Lobognon a regagné sa cellule. Il avait été pris d'un malaise le 11 décembre 2020.