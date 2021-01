Clermont foot: Mohamed Bayo choisit entre la France et la Guinée

Le Franco-Guinéen de 22 ans, Mohamed Bayo (Clermont Foot) bientôt avec la Guinée ? L'actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 2, derrière Mickaël Le Bihan (AJ Auxerre, 14 réalisations), a tapé dans l’œil du sélectionneur de la Guinée, Didier Six.

Mohamed Bayo contacté par le sélectionneur Didier Six

Les performances de l’attaquant clermontois ne sont pas passées sous les radars du sélectionneur de la Guinée, Didier Six. Dans une interview accordée au site guinéen foot224.co, Mohamed Bayo veut se laisser le temps de la réflexion. Révélation de ce début de saison du côté du Clermont Foot en Ligue 2, Mohamed Bayo affole les compteurs. Auteur de 9 buts en 19 matchs, le buteur a été contacté par le sélectionneur Didier Six. Un échange fructueux, mais après lequel le jeune buteur n’a pas pris de décision.

«On a déjà eu une discussion et il m’a déjà expliqué comment ça se passait là-bas mais sans plus. On a juste discuté. Il m’a demandé si je suis intéressé. En ce moment, j’ai dit que je n’avais pas encore réfléchi parce c’était la première fois que je l’avais eu au téléphone. Donc je lui ai dit que je ne pouvais pas lui répondre dans l’immédiat. (…) C’est ma première année en Ligue 2. J’essaye de donner mon maximum et après, je prendrai ma décision», a confié l’ancien joueur de Dunkerque pour le site Foot 224.

Marqué par les performances de Pascal Feindouno ou Fodé Mansaré quand il était plus jeune, Mohamed Bayo ne pense pas encore à prendre leur suite au sein de l’attaque guinéenne, alors que la CAN aura lieu en 2022. « Seul l’avenir nous le dira, explique-t-il. Je n’ai fait qu’une partie de saison. L’année dernière, j’ai fait une bonne saison et s’il y a la confirmation de tout, on verra bien. Il faut que je continue à travailler. Ça se verra si ce sera le bon moment ou pas ». Le Clermont Foot compte actuellement trois joueurs internationaux africains : le Gabonais Jim Allevinah et les Béninois Cédric Hountondji et Jodel Dossou.