Sénat: La destitution de Trump peut commencer

Destitution de Trump - Les procureurs démocrates de la Chambre des représentants, ont transmis, lundi soir, l'acte d'accusation au Sénat, et ainsi donné le coup d'envoi du procès en destitution de l'ancien président des Etats-Unis.

Procès en destitution de Trump: Le Sénat accuse réception de l’acte d’accusation des démocrates

Les dirigeants de la Chambre des représentants américaine ont officiellement remis au Sénat leur article de mise en accusation contre l'ancien président Donald Trump, première étape pour commencer son procès. C’est un rituel très solennel, selon Rfi, qui ne s’est produit qu’à quatre reprises dans l’histoire américaine : les élus de la Chambre, qui seront les procureurs pendant le procès, ont traversé le Capitole pour se rendre au Sénat. Ils ont emprunté les couloirs qui, il y a moins de trois semaines, étaient envahis par les partisans de Donald Trump, pour se rendre dans l’hémicycle de la Chambre haute. C'est là que l’acte d’accusation a été lu par Jamie Raskin, le représentant qui présidera l’équipe de neuf procureurs démocrates.

Mais les débats ne commenceront que la semaine du 8 février, laissant aux avocats de M. Trump deux semaines pour construire leur défense. Les démocrates accusent l'ex-président d'être à l'origine de l'émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole américain. La semaine dernière, la Chambre a ouvert la voie aux travaux du Sénat en accusant M. Trump d'incitation à la violence, qui a fait cinq morts. Son deuxième procès en destitution commencera presque exactement un an après que le Sénat l' aura acquitté des accusations d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès. Cette affaire était liée à des accusations selon lesquelles il avait fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle aide à dénigrer Joe Biden et son fils.

Joe Biden et democrates défont les décisions de Donald Trump

Le mandat de M. Trump a pris fin mercredi 20 janvier 2021 et il a quitté Washington, snobant l'investiture de son successeur Joe Biden à la Maison Blanche. De son côté, le nouveau locataire de la Maison blanche, Joe Biden, continue de révoquer une à une les décisions prises par son prédécesseur à coups de décrets présidentiels. Mais dans un domaine au moins, le président démocrate ne désavoue pas son prédécesseur : Joe Biden veut pousser l’Etat fédéral à acheter américain. Il a signé un décret en ce sens ce lundi 25 janvier.