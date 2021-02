Côte d’Ivoire: Un proche de Guillaume Soro viré de la Fonction Publique

Kouhon Clément, un autre proche de Guillaume Soro, a été débarqué de son poste au Tresor public de Côte d’Ivoire. Selon des proches, il lui serait reproché d'avoir violé le code de déontologie de la Fonction publique, après une sortie sur GKS TV, la télévision numérique de Soro.

Trésor Public : Pourquoi Kouhon Clément, proche de Guillaume Soro, a été débarqué

Kouhon Clément vient rallonger la longue liste des proches de l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, limogés de l’administration public, depuis le pourrissement des relations entre lui et son mentor le président Alassane Ouattara.

Chef de service statistique de la trésorerie générale Abidjan-nord, Kouhon Clement a reçu, vendredi 5 février 2021, un certificat de cessation définitive de service.

Il lui est reproché de n'avoir pas respecté son devoir de réserve, prôné par le statut général de la Fonction Publique et par le code d'éthique et de Déontologie des agents du Trésor.

Selon Mamadou Traoré, un camarade de lutte qui confirme l’information qui a longtemps tourné en boucle sur la toile, c’est le vendredi 29 Janvier que Kouhon Clément a été convoqué « dare dare » par l'Observatoire de l'Ethique et de la Déontologie du Trésor Public.

« Devant les membres de l'Observatoire, sur la base d'une vidéo qu'on lui présente, on lui reproche de n'avoir pas respecté son devoir de réserve prôné par le statut général de la Fonction Publique et par le code d'éthique et de Déontologie des agents du Trésor. Et ce en tant qu'agent du trésor. Parce qu'il aurait fait une interview sur GKS TV, dans laquelle il mettrait en cause le Président de la République. Et sur le champ, on lui tend une demande d'explication que voici afin qu'il s'explique au plus tard Lundi à 10h », témoigne l’ancien directeur de l’Institut national de la Formation sociale (INFS).

Délégué régional du Guémon de Générations et peuples solidaires (GPS), le mouvement politique de Guillaume Soro, Kouhon Clément est un compagnon de lutte de longue date de l’ex-chef du Parlement ivoirien, depuis la Fédération estudiantine et scolaire ( FESCI), en passant par la rébellion armée des Forces Nouvelles de 2002-2011.