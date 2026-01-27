© Cagnotte record pour payer l’amende de Jean-François Kouassi

L’affaire Jean-François Kouassi, condamné par la justice suite à sa dénonciation de la gestion des concours publics, a vu son amende payée par des Ivoiriens.

La cagnotte pour l’amende de Jean-François Kouassi bouclée en 1h

Jean-François Kouassi, qui se présente comme le président des jeunes de Côte d’Ivoire, a affronté la justice hier lundi. Celle-ci lui a infligé une peine de 8 mois de prison, dont 15 jours fermes. Étant donné qu’il a séjourné en prison depuis son arrestation, c’est un homme libre qui a regagné son domicile.

Sauf que cette condamnation était accompagnée d’une amende de 500 000 FCFA. C’est sur ce point que des Ivoiriens, visiblement d’accord avec Jean-François Kouassi dans cette affaire, ont organisé une cagnotte pour l’aider à se débarrasser de cette dette, considérée par beaucoup comme injuste.

En seulement une heure de cagnotte, la cause de Jean-François Kouassi a récolté 826 000 FCFA. Le montant ciblé ayant été largement dépassé, la cagnotte a été refermée, assurant que le président des jeunes pourra payer cette amende liée à sa condamnation.

Kevin Mian, jeune leader d’opinion ivoirien, soutien de Jean-François Kouassi, co-initiateur de la cagnotte, a posté peu après le lancement : « Montant atteint, en lieu et place des 500 000 FCFA pour la cagnotte, en 1 heure nous sommes présentement à 826 000 FCFA. Merci à tous pour votre soutien. 🙏🏾 Nous vous ferons le point détaillé en début de soirée.«

Kevin Mian – kagnote jean-françaois kouassi

Jean-François Kouassi a été poursuivi par le Procureur pour « trouble à l’ordre public, diffamation, dénonciation calomnieuse et propagation de fausses informations ».

Une détention controversée

Le jeune politicien ivoirien dénonçait le fait qu’un recrutement de nouveaux fonctionnaires à la douane ivoirienne n’ait pas été rendu public, afin que chaque Ivoirien qui le désire puisse candidater. Cette affaire a soulevé un tollé, suite auquel JFK a été interpellé et placé en détention.

Ce qui est incompréhensible dans cette affaire, c’est l’impertinence de la mise sous mandat de dépôt du leader d’opinion. Quand bien même il serait coupable des faits qui lui sont reprochés, il ne pouvait raisonnablement être condamné qu’à une peine de prison avec sursis.