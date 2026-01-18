© La première sortie de Patrick Achi, président de l'Assemblée Nationale

En Côte d’Ivoire, les députés élus en décembre dernier se sont réunis ce samedi 17 janvier 2026 pour élire le nouveau président de l’Assemblée nationale. L’ancien Premier ministre et candidat du RHDP, Patrick Achi, a été élu. Sur sa page Facebook, le nouveau président de l’Assemblée Nationale, a réagi.

Côte d’Ivoire – Assemblée Nationale : la première session d’ouverture prévue pour lundi

Comme annoncé, les députés ivoiriens ont élu ce samedi 17 janvier 2026, le nouveau président de l’Assemblée Nationale. Patrick Achi s’en est sorti avec 84,98 % des voix des députés contre 14 % à Lazare Yao Yao, candidat PDCI, la principale formation d’opposition.

Il n’y avait en effet que deux candidats seulement en lice. Il s’agissait de Patrick Achi pour le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et Yao Yao Lazare, du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). L’opposant a plaidé pour une rigueur budgétaire. Yao Yao Lazare a promis de sanctuariser l’immunité parlementaire. Mais face à lui, le favori de ce vote, c’est le président du Conseil régional de la Mé, Patrick Achi, qui a bénéficié du soutien de son parti, le RHDP, majoritaire à l’hémicycle, qui a 197 sièges sur les 255.

« Élu Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République Alassane Ouattara pour la confiance constante qu’il m’accorde et pour la vision qu’il porte pour notre pays : celle d’une Grande Côte d’Ivoire stable, solidaire et ambitieuse. Je remercie également mes collègues Députés, ainsi que mon parti, le RHDP, pour leurs suffrages. Cette confiance m’honore et m’oblige. Avec humilité et détermination, je m’engage à présider une Assemblée nationale de dialogue et d’ouverture, de rigueur et d’efficacité, pleinement mobilisée pour voter les lois et le budget de la Nation, et accompagner les grandes transformations attendues par les Ivoiriens. Servir la République, faire gagner la Côte d’Ivoire, améliorer concrètement la vie de nos compatriotes : telle sera à l’Assemblée nationale, notre seule boussole ! Vive l’Assemblée nationale ! Vive la République ! Vive la Côte d’Ivoire ! », a réagi Patrick Achi samedi soir sur les réseaux sociaux.

Aussi, dans un communiqué officiel, le Sécrétaire Général de l’Assemblée Nationale a informé que la cérémonie solennelle d’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2026 se tiendra ce lundi 19 janvier 2026.