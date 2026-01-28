Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit les vœux des institutions

En Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara était face aux présidents des différentes institutions ce mardi 27 janvier 2026 pour la présentation des vœux. A l’occasion, le Chef de l’État a livré un message de reconnaissance, de responsabilité collective, traçant les lignes directrices de l’action publique pour l’année 2026.

Côte d’Ivoire : présentation de vœux des institutions, Alassane Ouattara insiste sur la paix et la stabilité

Le Président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara a reçu les vœux des présidents des institutions ce mardi. Dans sa réponse, le Chef de l’État a salué l’attachement constant des institutions aux valeurs républicaines, à la continuité de l’État et à l’idéal du service public. Ouattara a également exprimé sa gratitude pour les marques d’attention formulées à l’endroit de son épouse, de sa famille et de ses collaborateurs.

Alassane Ouattara est aussi revenu sur l’année écoulée. Il a souligné le caractère déterminant des élections présidentielle et législatives, organisées dans un climat de paix, de transparence et d’apaisement. Le Président a rendu un hommage appuyé au professionnalisme des institutions, notamment au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale indépendante (Cei), dont les actions ont contribué à renforcer la confiance des citoyens dans la démocratie ivoirienne.

« Je voudrais adresser des félicitations particulières au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale indépendante, dont les rôles ont été déterminants dans la conduite du processus électoral, et saluer leurs présidents respectifs, l’esprit de responsabilité, de sérénité et de rigueur républicaine dont leurs dirigeants ont fait preuve au service de la démocratie ivoirienne », a-t-il déclaré.

Alassane Ouattara a, par ailleurs, insisté sur la paix et la stabilité comme des acquis précieux, appelant à la vigilance, au dialogue et au respect des règles communes. Dans la continuité de son adresse à la Nation du 31 décembre 2025, il a annoncé que l’année 2026 serait consacrée à l’approfondissement des réformes visant à renforcer l’efficacité de l’action publique et la crédibilité de l’État.

Ouattara a conclu son discours en formulant des vœux de stabilité, de sérénité et de succès aux différentes institutions, avant d’invoquer la bénédiction divine sur toute la Côte d’Ivoire.

