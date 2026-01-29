PDCI-RDA : Yapo Calice inculpé, procès prévu le 20 février

Yapo Calice, Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI-RDA, est dans le collimateur de la justice. Gardé à vue le mardi 27 janvier, il a été présenté au procureur de la République le mercredi 28 janvier. À l’issue de l’audition, le magistrat a décidé de le poursuivre pour « trouble à l’ordre public, diffamation et tribalisme ».

Côte d’Ivoire : Yapo Calice inculpé mais libre

Le 20 février 2026, Yapo Calice est attendu devant le juge au Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau. Il doit se défendre contre les accusations du parquet qui l’a inculpé pour « trouble à l’ordre public, diffamation et tribalisme ». Pour le moment, il n’y a pas plus de détails sur les faits reprochés au Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI.

Selon certaines sources, les faits seraient liés aux violences électorales qui ont marqué l’élection présidentielle d’octobre 2025. Plusieurs militants et cadres du PDCI-RDA et du PPA-CI ont été arrêtés pour les mêmes faits. Au début de la crise, le PPA-CI a compté plus de mille militants interpellés. Au PDCI, Soumaila Bredoumy, qui était en exil, a été rattrapé dès son retour à Abidjan. Interpellé et placé en détention, il a été par la suite libéré.

En exil depuis près d’un an, Tidjane Thiam, président du PDCI, suit la situation de Yapo Calice de près. « Le Président Tidjane THIAM, Président du Parti, qui suit personnellement ce dossier, remercie et félicite les Conseils du Ministre YAPO Calice ainsi que les militantes et les militants pour leur soutien et les invite à demeurer mobilisés, dans le strict respect des lois de la République et des valeurs de paix qui fondent notre engagement politique », lit-on dans le communiqué du parti.