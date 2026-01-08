Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara envisage un vaste remaniement

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara prévoit un vaste remaniement quelques semaines après sa réélection. Ce mercredi 7 janvier 2025, le Chef de l’État a dissous le gouvernement après la démission du Premier ministre. À présent, tous les regards sont tournés vers la Présidence, d’où la liste du gouvernement sortira.

Pour débuter son quatrième mandat, Alassane Ouattara va s’entourer d’un nouveau gouvernement. Contrairement à ce que révèlent les bruits de couloirs, le président de la République ne serait pas prêt à reconduire les mêmes personnes. De nouvelles têtes sont annoncées au sein de l’équipe gouvernementale. Des sources indiquent que les premiers sur le départ sont les ministres élus députés.

Selon JA, les ministres sortants qui avaient apporté leur soutien à des candidats indépendants pourraient également ne pas être reconduits. Certains ministres sont pressentis à des postes d’ambassadeurs. L’installation de la nouvelle équipe gouvernementale est prévue pour le mercredi 21 janvier 2025, quelques jours après l’élection du bureau de l’Assemblée nationale.

Des bouleversements annoncés au parlement

Contrôlé à 80 % par le parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), l’avis du président Alassane Ouattara va peser dans la désignation du candidat. Sauf cataclysme, le RHDP est en passe de remporter l’élection du président de l’Assemblée nationale. Adama Bictogo sera-t-il reconduit par le RHDP ? Il fait partie des personnalités de premier plan du parti qui ont démontré leur force de mobilisation lors des dernières élections.

Bien qu’il soit resté influent, Adama Bictogo peut craindre pour son siège. D’autres profils peuvent venir bousculer les certitudes. Téné Birahima Ouattara, ex-ministre de la Défense est pressenti pour prendre la tête du parlement. Il est élu député à Abobo pour le compte de la nouvelle législature qui s’installera le 19 janvier.