© Côte d'Ivoire : le MGC de Simone Ehivet quitte la coalition de l'opposition

En Côte d’Ivoire, la Coalition pour l’alternance pacifique (CAP-CI), continue visiblement de se fragiliser. Après le retrait du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) de Charles Blé Goudé, c’est désormais le Mouvement des générations capables (MGC), dirigé par l’ancienne Première dame Simone Ehivet, qui quitte la coalition.

Côte d’Ivoire : le MGC n’est plus membre de la la Coalition pour l’alternance pacifique

Ces dernières heures, c’est à travers un courrier daté du 6 janvier dernier, adressé au président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Tidjane Thiam, coordonnateur de la Conférence des présidents de la Coalition pour l’alternance pacifique en Côte d’Ivoire (CAP-CI), que la présidente du Mouvement des générations capables (MGC), a officialisé le retrait de son parti de la coalition.

Dans sa lettre, Simone Ehivet a justifié sa décision par ce qu’elle qualifie de « choix stratégiques fortement discutables ». Elle estime que les choix de la coalition sont en décalage avec les valeurs du MGC. Simone Ehivet était jusque-là, la porte-parole de la CAP-CI. La coalition s’est notamment fixée pour mission d’obtenir des réformes électorales et un dialogue politique avec le gouvernement. Depuis, ces revendications sont restées sans réponse.

À l’issue des dernières élections législatives, le MGC n’a décroché aucun siège. L’ancienne Première dame a dénoncé, « un système électoral opaque, déséquilibré et non consensuel ». Le retrait du MGC de la CAP-CI est « sans surprise » affirme la présidente de l’Union républicaine pour la démocratie au micro de RFI. « Les divergences se sont corsées avec la candidature de Simone Ehivet à la présidentielle alors que de grandes figures étaient mise de côté », a déclaré Daniel Bony Claverie, vice présidente de la CAP-CI. Selon elle, l’opposition est « émiettée » et « le parti au pouvoir en tire les bénéfices ».