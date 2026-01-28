© Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara échange avec Serge Ekué (BOAD)

Peu après la cérémonie de la présentation des vœux des institutions, le Président Alassane Ouattara a reçu le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), M. Serge EKUÉ ce mardi 27 janvier 2026.

Entretien entre Alassane Ouattara et Serge Ekué, ce qu’on retient

Le Président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane OUATTARA s’est entretenu ce mardi 27 janvier 2026, au Palais de la Présidence de la République, avec M. Serge EKUÉ. Ce dernier est le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Lors de cette rencontre, M. Serge EKUÉ a indiqué avoir fait, avec le Chef de l’État, le tour de l’actualité qui lie

la BOAD, à la Côte d’Ivoire. Dans ce cadre, il a fait au Président Alassane OUATTARA, le point des engagements et activités de cette Institution de développement au pays, et a reçu de celui-ci des orientations, notamment en ce qui concerne l’hydraulique, un secteur qui lui tient à cœur. A cet égard, il a précisé avoir rappelé les engagements passés de l’Institution et ceux à venir vis-à-vis de la Côte d’Ivoire.

𝐋𝐞 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥’É𝐭𝐚𝐭 𝐚 𝐞𝐮 𝐮𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐎𝐀𝐃



Retrouvez l’intégralité de la Note d'information en cliquant sur le lien ci-dessous : ⤵️https://t.co/VHeJOhXw0n pic.twitter.com/AyQx5PCtiG — Presidenceci (@Presidenceci) January 27, 2026

Le Président de la BOAD a, par ailleurs, révélé que l’entretien a aussi porté sur les sujets concernant la zone ouest africaine, et a également permis de recueillir les orientations et les conseils avisés du Président de la République. Abordant les perspectives de coopération avec la Côte d’Ivoire, M. Serge EKUÉ a révélé que celles-ci sont très prometteuses, en ce sens que la BOAD a travaillé et continue de le faire avec le Gouvernement ivoirien sur les questions de l’énergie, de l’habitat social ainsi que sur celle de l’hydraulique.

Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle SARASSORO, et le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, M. Adama COULIBALY, ont pris part à la rencontre.