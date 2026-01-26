Puissance militaire en 2026 : le top 10 des pays africains

Global Fire Power (GFP) a dévoilé le classement 2026 de la puissance militaire des pays. Sur les 38 pays évalués en Afrique, 10 s’illustrent dans le top 10 avec des indices de puissance qui se rapprochent du seuil fixé. Pour établir son classement, Global Fire Power utilise plus de 60 facteurs pour déterminer l’indice de puissance (PwrIndx) de chaque pays. Les principaux facteurs sont : les effectifs militaires, l’équipement des armées, le budget de la défense et les moyens logistiques. L’indice de puissance parfait est de 0,0000. Plus la valeur PwrIndx du pays est faible, plus la puissance de son armée est élevée.

Puissance militaire en Afrique : les pays avec les armées les plus puissantes en 2026

Le rapport de Global Fire Power ne montre pas un bouleversement radical dans le classement des pays africains. Certaines armées, comme celle du Bénin, ont certes connu une percée, mais le classement, dans sa globalité, affiche une stabilité. Avec une légère modification au niveau des rangs, le top 10 de 2026 est similaire à celui de 2025.

L’Égypte maintient son positionnement de leader avec un indice évalué à 0,3651. Le pays affiche un indice stable par rapport à sa moyenne de 2025. 19e sur 145 pays évalués au plan mondial, l’armée égyptienne est dotée de près de 440 000 soldats actifs et près de 480 000 réservistes. GFP évalue son budget militaire à plus de 5 milliards de dollars.

Il est suivi de l’Algérie, dont l’indice a chuté, passant de 0,3589 à 0,4849. Avec un personnel de 130 000 militaires actifs, l’Algérie est le deuxième pays le plus puissant en termes d’armée sur le continent et 27e dans le classement mondial. Son budget de défense est évalué à 25 milliards de dollars. Les forces terrestres algériennes possèdent 24 920 véhicules en stock, dont 16 198 sont disponibles, 122 lance-roquettes multiples disponibles et d’autres équipements qui témoignent de sa puissance.

En troisième position, on retrouve le Nigeria, seul pays de la CEDEAO dans le top 10. Connu pour la puissance de son armée de l’air, le Nigeria est classé 33e au plan mondial. Son indice de puissance pour 2026 est de 0,6097. Avec un budget de défense de 3,9 milliards de dollars et un personnel de 230 000 soldats actifs, le Nigeria est le pilier de la force d’attente de la CEDEAO. La prompte intervention de son armée de l’air pour déjouer une tentative de coup d’État récemment au Bénin en dit long.

Classé 3ᵉ en Afrique et 36ᵉ mondial, le Nigeria est l’armée la plus puissante en Afrique de l’Ouest. Avec 230 000 soldats et un budget de 3,1 milliards de dollars, il surpasse ses voisins. Malgré les défis sécuritaires, comme Boko Haram, son arsenal militaire impressionne par ses 66 hélicoptères de combat et ses 8 962 véhicules blindés.

L’Afrique du Sud est le quatrième pays sur la liste avec un indice de 0,6843 et 40e au classement mondial. L’armée sud-africaine peut mobiliser un personnel actif de plus de 68 000 personnes, avec un budget militaire de 2,2 milliards de dollars. Le top 10 des pays africains les plus puissants militairement est complété par l’Éthiopie (5e), le Maroc (6e), l’Angola (qui passe de 6e à 7e), la République démocratique du Congo (8e), le Soudan (9e) et la Tunisie (10e).

Rang Pays Indice PwrIndx 1 Egypte 0,3651 2 Algérie 0,4849 3 Nigeria 0,6097 4 Afrique du Sud 0,6843 5 Ethiopie 0,8525 6 Maroc 1,0368 7 Angola 1,1045 8 République Démocratique du Congo 1,3051 9 Soudan 1,3563 10 Tunisie 1,7823 Tableau : AFRIQUE SUR 7 – Sources : Global Fire Power 2026 (GFP 2026)

La Côte d’Ivoire dans le top 20 africain

Dix-septième en 2025 avec 2,1796, la Côte d’Ivoire a perdu quelques points dans le classement 2026. Il est classé 20e avec 2,3884. Deuxième armée la plus puissante de la CEDEAO, l’armée ivoirienne s’est fortement modernisée ces dernières années. Le pays a investi dans l’équipement et a noué des relations militaires stratégiques. Alors que plusieurs pays de la sous-région subissent les affres du terrorisme, l’armée ivoirienne a trouvé la stratégie de repousser loin la menace.

Le Bénin gagne des points

L’un des pays qui affiche un indice au vert dans son tableau est le Bénin. 38e en 2025, le pays passe à la 35e place en 2026 dans le classement africain. Dans le classement mondial, l’armée béninoise occupe désormais la 135e place alors qu’elle était classée 144e sur 145 pays l’année dernière. Le pays possède actuellement un indice de puissance de 3,8963 contre 4,3156 en 2025. Selon le ministre béninois chargé de la Défense, le taux de disponibilité opérationnelle (capacité d’une unité à réagir face à une menace) de l’armée béninoise, qui était de 17 % en 2016, est passé à 78 % en 2025.

De 2019 à 2025, le Bénin a atteint plus de 9 000 nouvelles recrues au sein de l’armée, et l’objectif d’ici le premier trimestre de 2026 est d’atteindre 13 000 recrues. Les soldats recrutés reçoivent une formation adaptée aux nouvelles menaces. Ils sont rigoureusement entraînés et aguerris pour le front.