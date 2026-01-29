Côte d’Ivoire : ça boude au PDCI-RDA

En Côte d’Ivoire, la nouvelle législature a été officiellement installée avec la formation des groupes parlementaires. Principal parti d’opposition représenté au parlement, le PDCI-RDA a affiché une cohésion dans la désignation du président de son groupe parlementaire et lors de l’élection du président de l’Assemblée nationale. Mais derrière le rideau, tout n’est pas rose. Des élus du parti boudent et critiquent les choix du président Tidjane Thiam.

Côte d’Ivoire : tension interne au PDCI-RDA

Au PDCI-RDA, certains députés ne sont pas d’accord avec la manière dont Tidjane Thiam a géré la désignation du président de leur groupe parlementaire et de leur candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. Ces élus mécontents ont clairement exprimé leur désapprobation lors des discussions internes. Jacques Ehouo, Jean-Marc Yacé et Sylvestre Emmou sont identifiés comme les meneurs de la fronde.

En effet, soucieux de l’équilibre régional qui a toujours guidé les choix du parti, ces députés ont boudé la désignation de Jean-Chrysostome Blessy au poste de président du groupe parlementaire PDCI et Lazare Yao Yao comme candidat du parti à la présidence de l’Assemblée nationale. Jean-Marc Yacé a dénoncé l’absence d’une large consultation sur les choix, rapporte JA. Jacques Ehouo, quant à lui, a souligné que les choix effectués par le président du PDCI-RDA ne répondent pas à l’équilibre régional, Blessy et Lazare Yao Yao étant de la même zone géographique. Malgré la fronde, tous les députés ont respecté les consignes du chef de parti.

Ces échanges ont été tenus dans un cadre bien restreint, mais les discussions ont fuité sur les réseaux sociaux à la surprise des frondeurs. Ils ont été ciblés par des publications très critiques les traitant de « rebelles ». « Dire qu’on veut une consultation plus large et un choix consensuel ne veut pas dire qu’on est contre le président Thiam », a clarifié le député Jacques Ehouo. Ces frictions persistent alors que Tidjane Thiam annonce de vastes réformes pour remettre le parti en route après les dures épreuves.euves des derniers processus électoraux.