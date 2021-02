7è sacre de Tom Brady, Tampa Bay massacre les Chiefs au Super Bowl 2021

Tom Brady, sacré pour la 7e fois au Super Bowl 2021. Brady et les Tampa Bay Buccaneers ont survolé le Super Bowl LV face aux tenants du titre, les Kansas City Chiefs (31-9), le dimanche 7 février dernier.

A 43 ans, Tom Brady continue de défier le mur du temps

La légende continue pour Tom Brady qui a offert un énorme show dimanche au Super Bowl LV. Le plus décoré de l’histoire de la NFL a complété 21 de ses 29 passes pour 201 verges et trois passes de touché, ce qui lui a valu le titre de meilleur joueur la de la rencontre. Il n'a que 24 ans et quasiment aucune expérience en NFL quand il est propulsé quarterback titulaire des New England Patriots à l'automne 2001.

Après vingt ans à New England, Tom Brady, âgé aujourd’hui de 43 ans, a voulu relever un nouveau défi. Il rejoint les Tampa Bay Buccaneers et a connu une incroyable saison. Sa nouvelle équipe a retrouvé les play-offs après 13 années d'absence et s'est hissée au Super Bowl. Leur adversaire, les Kansas City Chiefs, champions en titre, sont favoris. Mais Brady assomme ces derniers en première période, avec trois passes de touchdown, et la défense se montre intraitable.

En sports US, il existe deux règles quand la fin de saison approche : ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion, et ne surtout jamais parier contre Tom Brady. Le quarterback a défié le temps, l'histoire du football américain pour s'affirmer un peu plus comme le plus grand. Le maître d'orchestre des Buccaneers a régné sur le Super Bowl LV en habitué.

Nommé MVP (meilleur joueur) de la rencontre, Brady a servi trois touchdowns sur un plateau dès la première période pour plier l'affaire.

Rob Gronkowski et Tom Brady ont eu leurs 13e et 14e touchés en séries éliminatoires

Pour la première fois de sa carrière, Tom Brady lance un TD au 1er quart-temps au Super Bowl et revient à son ancien copain Rob Gronkowski.

Ce dernier a capté ses quatrième et cinquième passes de touché dans un Super Bowl, devançant seulement Jerry Rice (huit) pour le plus de l’histoire du Super Bowl. Il a dépassé Cliff Branch, Antonio Freeman, John Stallworth et Lynn Swann – qui étaient tous à égalité avec lui pour la deuxième place avant le match. Gronkowski a dépassé Stallworth pour la deuxième place sur la liste des touchés de réception en séries éliminatoires avec 13 – seul Rice en a plus avec 22. Il a maintenant cinq touchés en réception dans le Super Bowl et 14 dans sa carrière en séries éliminatoires.

Gronkowski et Brady ont eu leurs 13e et 14e touchés en séries éliminatoires, c’est le plus grand nombre de tous les temps – dépassant Rice et Joe Montana. C’était le premier touché que Brady ait jamais eu au premier quart de ses 10 départs au Super Bowl.

Amanda Gorman donne le coup d’envoi du Super Bowl 2021

Après l’investiture de Joe Biden au Capitole où elle a été révélée au monde entier aux côtés de Jennifer Lopez et Lady Gaga la jeune poétesse américaine a volé de nouveau la vedette dimanche dernier devant les millions de spectateurs en attirant tous les regards lors de la cérémonie de lancement du Super Bowl.

L'icône de la "nouvelle Amérique" qui a récemment fait la couverture du Time Magazine, juste avant le coup d’envoie du Super Bowl, la jeune poétesse Amanda Gorman a récité un nouvel écrit qui lui avait été commandé par la NFL, la National Football League, pour cet événement sportif qui rassemble plus de 100 millions d’Américains devant leur télévision chaque année.

Originaire de Los Angeles, Amanda Gorman a rendu hommage à trois héros du quotidien pendant la pandémie de coronavirus. Un enseignant, Trimaine Davis, une infirmière, Suzie Dorner, et un Marine à la retraite, James Martin.Tous les trois étaient invités dans les tribunes et ont même pu se rendre sur le terrain pour déterminer à pile ou face quelle équipe aurait le ballon en premier.

Amanda Gorman est ainsi devenue la première poète invitée à participer au Super Bowl. Trois semaines plus tôt, elle avait déjà brisé un record en étant la plus jeune poétesse a récité une œuvre lors d’une cérémonie d’investiture.