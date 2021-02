Présidence de l' UA: Aux commandes, Tchisekedi dévoile son bureau

La Présidence de l’Union africaine (UA) 2021-2022 a été confiée dimanche au président Félix Tshisekedi de la RDC au terme du 34e sommet de l’organisation panafricaine tenu les 6 et 7 février par visioconférence, a appris Afrique-Sur7.fr, ce lundi.

L’ UA et Félix Tshisekedi en guerre contre la Covid-19 et l’insécurité

Félix Tchisekedi assurera la présidence de l’UA pour la période 2021-2022, en remplacement du Sud-Africain, le président Cyril Ramaphosa. Puis en février 2022, ce sera au tour de Macky Sall de succéder à Félix Tchisekedi en assumant les fonctions de président de l’UA, ainsi en ont décidé les chefs d’Etats et de gouvernement africains

La 34e Session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’État et de Gouvernements s’est ouverte à Addis-Abeba, en Éthiopie, ce samedi. Le Président Sud-Africain Cyril Ramaphosa a ouvert le bal par son discours en qualité de président sortant de l’institution panafricaine. Le thème officiel de l’année 2021 est « Arts, culture et patrimoine : leviers pour construire l’Afrique que nous voulons ».

La composition du nouveau bureau de l’Union africaine (UA) est connue depuis samedi 6 février pour le mandat 2021-2022. Ce nouveau bureau est mis en place à l’occasion de la 34e session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’État et de Gouvernements qui s’est ouverte samedi à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Felix Tshisekedi a déjà mis en place un panel de haut niveau pour l’accompagner dans cette mission. Le président congolais devra faire face à de nombreux défis lors de son mandat d'un an, avec la récente progression de la pandémie de Covid-19 sur le continent qui frappe durement les services de santé et les économies du continent.

Comme solutions à la « menace contre la paix, la sécurité et la stabilité du continent », « il en est ressorti la nécessité d'éradiquer ces phénomènes et d'imposer coûte que coûte la paix, en se basant sur la résolution de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2020 », a indiqué Félix Tshisekedi.

« Je me réjouis des conclusions du sommet extraordinaire de la Cedeao de ce jour. Le Sénégal a été désigné comme candidat unique pour occuper le poste de président en exercice de l’Union africaine réservé à la Cedeao, donc à la sous-région ouest-africaine pour la période 2022-2023 », a commenté le président Macky Sall, au cours d’une réunion extraordinaire des dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, mardi 3 février, portant, entre autres, sur l’harmonisation de leurs vues et de leurs positions sur le renouvellement des membres de la présidence et des organes de l’institution panafricaine.

Ci-dessous le nouveau bureau de l’Union Africaine (UA) pour le mandat 2021-2022 :

- Présidence: Félix Tshisekedi (RDC)

- 1ère Vice-Présidence : Macky Sall (Sénégal)

- 2ème Vice-Présidence : Azali Assoumani (Comores)

- 3ème Vice-Présidence : Abdel Fattah Al-Sissi (Egypte)

- Rapporteur : Edgar Lungu (Zambie)