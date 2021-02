En pleines législatives, Blé Goudé fait des réaménagements au COJEP

Deux jours avant l'inauguration du siège de son parti, le Cojep, Charles Blé Goudé avait dissout son Conseil exécutif national et son Cabinet. Depuis La Haye où il attend son retour au pays, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo vient de procéder à de nouvelles nominations, avant d'indiquer que les consultations se poursuivent dans ses rangs.

COJEP : Dans le secret des nouvelles nominations de Charles Blé Goudé

Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) avait claqué la porte des discussions de l'opposition à propos des élections législatives en Côte d'Ivoire. N'empêche que des proches de Charles Blé Goudé se sont portés candidats sous la bannière indépendante pour ce scrutin.

Alors que ses candidats sont déployés sur le terrain convaincre les citoyens ivoiriens de leur accorder leurs suffrages lors de ce scrutin, l'ancien leader des jeunes patriotes a procédé à de nouvelles nominations au sein de son parti. Afrique-sur7 vous livre la teneur de cette dernière décision de l'ancien leader syndical.

Décision de nomination au sein du COJEP

DÉCISION N°012/07-02-2021/COJEP/PRESI PORTANT NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT, DU PORTE-PAROLE DU COJEP, ET DU DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉSIDENT DU COJEP

Le Président du parti,

Vu la Constitution (loi N°2016-886 du 08 novembre 2016) de la République de Côte d’Ivoire ;



Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques ;

Vu les résolutions du 1er Congrès Ordinaire des 17 et 18 août 2019 ;

Vu les Statuts et le Règlement Intérieur du Congrès Panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP) ;

Vu les nécessités de service, les objectifs du parti et ses besoins de fonctionnement ;

DÉCIDE

Article 1 sont nommés membres du Conseil Exécutif National (CEN) aux fonctions et attributions y afférentes, les personnalités dont les noms et prénoms suivent :

1- est nommé Secrétaire Général, chef du Secrétariat exécutif , chargé de la vie du parti, le camarade Docteur Patrice SARAKA ;

2- est nommé premier Vice-président du COJEP, Directeur de l'école du parti , chargé de la formation, le camarade Roselin BLY ;

3- est nommé vice-président, Porte-parole du COJEP , le camarade Martial YAVO;

4- est nommé vice-président chargé des relations avec les partis politiques, syndicats et la société civile, Directeur de cabinet du Président du parti, le camarade Youssouf DIABY

Article 2: dans l'optique de la mise en place d'un Conseil Exécutif National complet, le président du parti continue les consultations

Article 3: la présente décision abroge toutes dispositions antérieures

Article 4: le Secrétaire Général du parti, est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera.

Fait à LA HAYE, le 08 février 2021

CHARLES BLÉ GOUDÉ

PRÉSIDENT DU COJEP