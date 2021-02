Agboville : Plus de 25 jeunes reçoivent des bons de permis de conduire

C’est la place publique d’Ananguié, sous-préfecture située à 45km d’ Agboville, qui a abrité la cérémonie de remise de bons de permis de conduire à plus de 25 jeunes du village, vendredi 12 février 2021, en présence des responsables de l’ONG AUDCI(Assistance universelle de Côte d’Ivoire) et d’Agnéby auto-école.

Des opportunités d'emploi offertes à des jeunes à Agboville

Une initiative de Bertin Oria Adia, cadre du canton Tchôffô-nord, qui regroupe les sous-préfectures d’Ananguié, Céchi et Rubino. Ce geste, selon lui, permettra aux bénéficiaires d’avoir des opportunités d’emploi.

« Le permis de conduire est un document d’employabilité pour les jeunes, notamment dans les secteurs du bâtiment et du transport », a indiqué le candidat indépendant aux législatives du 06 mars prochain dans la circonscription d’Ananguié, Céchi et Rubino communes et sous-préfectures.

Avant d’expliquer que son action de ce jour s’inscrit dans le cadre de ses actions sociales entreprises depuis plusieurs années dans la zone.

« Par la grâce de Dieu, aujourd’hui, nous pouvons aider nos parents à sortir de la précarité en les aidant à porter le village encore plus loin. C’est pourquoi, nous allons partout apporter notre contribution en termes d’assistance sociale », a ajouté Bertin Oria.

Poursuivant, le candidat non élu aux élections législatives de décembre 2011 a révélé que le canton Tchôffô-nord mérite d’être érigé en département s’il y règne l’union, la solidarité et l’entente des fils et des filles.

« Il est important que nous soyons unis parce que nous aspirons aux grandes choses. Nous voulons devenir une zone importante du département d’Agboville. C’est pourquoi, nous devons travailler ensemble, main dans la main pour développer nos sous-préfectures : Ananguié, Céchi et Rubino pour en faire un département dans notre zone. Oui, nous méritons d’avoir un département. Et, avec le soutien des uns et des autres, surtout des cadres, nous allons nous battre pour avoir un département dans notre zone. Ceci n’est pas impossible », estime le président de la mutuelle de développement de Trainou, village de la sous-préfecture de Rubino.

Le porte-parole des bénéficiaires, Adja Ismaël, président des jeunes d’Ananguié, a remercié le donateur pour ces permis de conduire qui offrent une lueur d’espoir à leurs détenteurs dans leur quête d’emploi

« Merci infiniment cher parrain pour cet acte de portée sociale. Au nom de mes amis et moi, nous vous promettons de capitaliser ce nouvel outil qui nous permettra de tenir un volant », s’est-il engagé.

En marge à cette cérémonie, Bertin Oria a aussi offert 750L de carburant au centre de santé de la localité, 100 prises en charge scolaire dont une dizaine de prise en charge médicale à la population d’Ananguié.

Tizié T.

Correspondance particulière