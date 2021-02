Le Député Touré Alpha Yaya règle ses comptes avec les Soroïstes

Touré Alpha Yaya est très amer contre ses anciens compagnons de la Sorosphère. Le député de Gbon-Kolia, dans un message publié, ce vendredi, sur sa page Facebook, n'y est pas allé de main-morte pour remonter les bretelles à ceux des proches de Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui ne cessent de dénoncer sa « traitrise » pour les avoir abandonnés en plein chemin.

Touré Alpha Yaya aux Soroïstes : « Je bénis Dieu qui m'a donné la force de vous abandonner »

Soro Guillaume et son mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) sont à la croisée des chemins. Ces dernières années, l'ex-leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) prend l'eau de toutes parts, au point où bon nombre de ses proches n'hésitent pas à l'abandonner pour rallier le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti du président ivoirien, Alassane Ouattara. Tout est en effet parti du refus de Soro d'adhérer au Parti unifié. Il a donc été prié par le chef de l'État de lâcher le tabouret. Exilé en France après son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019, l'ancien chef rebelle peine à rentrer en Côte d'Ivoire, où il avait pourtant annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020.

Au nombre de ceux qui ont tourné casaque à Soro Kigbafori Guillaume se trouve Touré Alpha Yaya, Député-Maire de Gbon-Kolia, une localité située dans le septentrion ivoirien. Excédé par les attaques tous azimuts de ses anciens camarades de parti, l'Honorable s'est voulu très incisif dans ses propos à l'encontre de ses détracteurs. « Chers ex-collaborateurs soroïstes, organisez une conférence de presse et insultez-moi pendant 72 h. Quand vous aurez fini, j'exprimerai ma joie, car je sais que vous êtes des personnes finies comme votre leader Anselmo bruit », a déclaré TAY, avant de prodiguer ce conseil à l'ex-Président du Parlement ivoirien : « Je le dis en ce jour saint de vendredi, si Soro Guillaume veut avoir encore une petite chance en politique, qu'il demande pardon au Président Alassane Ouattara. »

Poursuivant sur sa lancée, le candidat RHDP aux élections législatives du 6 mars prochain, n'a pas manqué d'interpeller les Soroïstes en des termes on ne peut plus direct : "Vous menez votre combat politique sans intelligence dans les invectives et les outrances, sans convictions, sans vision et sans stratégie. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, des personnes quittent votre GPS." Avant de conseiller : « Si, dans la vie, tu vois un groupe qui s'agrandit chaque jour, si tu es malin, rejoins-le. A contrario, si tu vois un groupe qui chaque jour se rétrécit, quitte ce groupe. Car, son socle est malédiction. »

C'est sur cette lancée que le parlementaire dévoile un secret entretenu entre Soro et lui : "Soro Guillaume, je le respecterai toujours, il connaît ma sincérité. Et s'il avait pris en compte les conseils du « V. Clément déDjai » qui lui recommandait fermement l'obéissance, et le maintien de sa bonne collaboration avec le fils de Nabintou », il n'en serait pas là. »

Après quelques mots encore très durs à l'encontre de ses anciens compagnons de la GSK Team, Touré Alpha Yaya conclut ses propos en ces termes : « Je bénis Dieu qui m'a donné la force de vous abandonner à vos pitreries. Car, ma nature autant que mon éducation me dictent de respecter ceux qui ont l'âge de mon père ou de mon grand-père. Je vous laisse à vos injures. Puisque c'est votre métier. »

Eu égard aux incessantes défections au sein du mouvement de l’ancien homme fort de Bouaké (QG des ex-rebelles), la réconciliation semble ne pas être d’actualité dans son camp. Ses relations avec le Chef d’Etat Alassane Ouattara étant au poids mort, il va s’en dire que ses déboires sont loin d’être terminés. Le camp Ouattara ne pardonne d’ailleurs pas à l’ancien chef de la rébellion des ex-Forces nouvelles (FN) de tenir tête au Président de la République.

En exil en Europe, les proches de l’ancien Secrétaire général de la fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) continuent de démissionner de son mouvement politique. La vie politique qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire semble d’ailleurs s’accommoder avec sa non-présence sur le terrain politique. Certains aînés du député sortant de Ferkessédougou lui conseillent à juste titre de demander pardon au locataire de la Présidence ivoirienne, ainsi qu’au Gouvernement ivoirien pour espérer une vraie réconciliation avec son ancien mentor. Mais compte tenu de la situation politique actuelle, il est plus facile à dire qu’à faire. Et ce n’est d’ailleurs pas l’escalade verbale entre Soro Guillaume et ses anciens camarades de parti qui viendra faciliter les choses.