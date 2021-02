Agnéby-Tiassa : Des comités de paix et de cohésion sociale installés

Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement des conflits communautaires et le renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans l’ Agnéby-Tiassa, plusieurs comités de paix et de cohésion sociale ont été installés, jeudi 18 février 2021, à Agboville et à Sikensi par le sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale, Benjamin Kla Konan, représentant le Médiateur de République, Adama Toungara.

Cette initiative qui a pour objectif de renforcer la paix et cohésion sociale au sein des différentes communautés, entend aussi prévenir les crises sociales et les résoudre au cas où celles-ci se présentaient. Surtout à l’approche des élections législatives du 06 mars prochain. Au total, deux(02) Plateformes de cohésion sociale et de maintien de la paix, ont été installées à Agboville et une(01) à Sikensi avec des directives précises. Guides religieux, chefs traditionnels, leaders communautaires, présidents de jeunesse et femmes en sont les membres.

La région de l’ Agnéby-Tiassa, à l’instar d’autres régions de la Côte d’Ivoire, a été fortement secouée avant, pendant et après la présidentielle du 31 octobre 2020, qui a vu la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, avec près de 94,27% des suffrages exprimés. L’appel de l’opposition à la désobéissance civile et au boycott actif pour protester contre un troisième mandat, a engendré malheureusement des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels dans la région.

Ces instruments ont pour missions de sensibiliser les responsables politiques au pardon et à la tolérance, d’exhorter les jeunes à la non-violence et à l’acceptation de la différence, les encourager à recourir au dialogue en cas de résolution de conflits. À la date du 10 février 2021, c’est environ 66 comités qui ont été installés sur l’ensemble du territoire national sur une prévision de 121.

Tizié T.

Correspondance particulière