Affaire E-COM: Le camp Yédiéti réagit et livre des secrets sur Ousmane Bamba

Rebondissement dans l’affaire Ousmane Bamba et Réné Yédiéti. Le PDG de Librairie de France Groupe a reçu, mardi 02 mars 2021, le soutien de l’Amicale des taxations de Sinématiali (ATEXSI) dont Monsieur Réné Yédiéti est membre d’honneur. Dans une déclaration, l’ATEXSI qui a décidé de rompre le silence sur les accusations portées contre son leader, n’y va pas avec le dos de la cuillère.

Soro Do (porte-parole de l’ATEXSI): « Nous demandons justice pour Réné Yédiéti et le remboursement des 10 000 000 000 FCFA volés par le Sieur Ousmane Bamba dans l’affaire E-COM»

En 2017, Ousmane Bamba a été incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) pour une affaire de détournement de plus de 10 milliards de FCFA suite à une plainte de son ex co-associé Réné Yédiéti dans l’affaire E-COM, une société créée en 2006 avec un capital de 10 millions de FCFA et de 50% de part de chacun.

Selon Soro Do, l’absence de transparence dans la gestion de cette entreprise financée par le PDG de la Librairie de France mais gérée par Ousmane Bamba, a poussé Réné Yédiéti à faire des vérifications de documents auprès des banques où étaient logés les comptes de la société E-COM. Il a été constaté que son associé a retiré à son profit la somme de 8 927 462 000 FCFA sur le premier compte. Sur le second compte, Ousmane Bamba a encore retiré à son profit la somme de 1 024 600 000, apprend-on de l’ATEXSI.

« Réné Yédiéti, après plusieurs tentatives de conciliations infructueuses d’amis communs, a porté plainte au nom de la société E-COM et à son propre nom, comme associé, contre Ousmane Bamba pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture. C’est le juge d’instruction du premier cabinet qui a émis le mandat de dépôt et qui a ordonné la saisie des comptes où étaient logés les fonds détournés en 2017. A cette date de la saisie, le compte avait un solde de plus de 6 000 000 000 (six milliards) (…) C’est donc trois mois après son incarcération, on ne sait par quelle magie, que le Sieur Ousmane Bamba obtiendra une liberté provisoire contre une caution fixée à 100 000 000 FCFA (cent millions de francs CFA). C’est depuis sa sortie de prison et la levée des saisies sur les fonds volés ainsi que le remboursement de la caution des 100 000 000 francs CFA, que le Sieur Ousmane Bamba a juré d’en découdre avec le PDG du Groupe Librairie de France », a dénoncé Soro Do.

Selon lui, pendant que cette affaire est encore pendante au tribunal du commerce d’Abidjan qui a découvert un troisième compte bancaire au nom de E-COM, ouvert par Ousmane Bamba à l’insu de son associé, c’est là que ce dernier a trouvé ‘’un stratagème afin de noyer une affaire qui a été portée devant la Cour suprême’’.

« Nous ne pouvons pas rester silencieux face aux soubresauts d’un individu de mauvaise moralité qui tient à salir la personne d’un opérateur économique qui est un modèle de réussite en Côte d’Ivoire (…) Nous disons non au braquage de fonds effectués par Ousmane Bamba à E-COM. Nous encourageons la Cour suprême à dire le droit dans ce dossier et appelons la justice à la vigilance dans l’affaire ALAP-CI qui n’est rien d’autre qu’une ruse (…) pour noyer sa mauvaise moralité (…) Nous demandons justice pour le PDG du Groupe Librairie de France et le remboursement des 10.000.000.000 FCFA (dix milliards de francs CFA) volés par le Sieur Ousmane Bamba dans l’affaire E-COM », a lancé Soro Do au nom de la structure ATEXSI.

Dans une interview publiée par Afrique-sur7, Ousmane Bamba a déclaré que la quasi totalité des fonds rétirés par lui, l'ont été en présence de son ex co-associé Réné Yédiéti:

«Il est important de savoir comment étaient effectués les retraits d’argent sur le compte de la société ECOM. Pendant les dix (10) années d’existence de la société ECOM, Monsieur RENE YEDIETI et moi-même étions obligés d’être présents à la banque, remplir les fiches de retraits guichets pour toutes sorties de fond. Ainsi, nous avions cosignés toutes les sommes d’argent retirées sur le compte de la société ECOM. Je tiens à insister sur ce point pour dire qu’aucun centime n’a été retiré par chèque ou par un autre instrument de paiement. A chaque retrait, RENE se tenait à mes côtés au sein de la banque pour cosigner avec moi toutes les sorties d’argent sur le compte», a laissé entendre Monsieur Ousmane Bamba.