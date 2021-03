PSG-BARÇA (1-1) : Démbélé et Lenglet tenus responsables

PSG-BARÇA (1-1): Lionel Messi avait pourtant redonné espoir au FC Barcelone avec la manière, après l'ouverture du score du Paris Saint-Germain, ce mercredi soir dans le huitième de finale retour de Ligue des champions européenne.

Après PSG-BARÇA (1-1) : Dembélé et Lenglet sous le feu des critiques

Après l'élimination de la Juve de Cristiano Ronaldo par Porto mardi, le Barça de Lionel Messi s'est fait sortir par le PSG, mercredi 10 mars, en huitième de finale de Ligue des champions. Ni le Portugais, ni l'Argentin ne seront en quart de finale, une première depuis 2005!

Côté FC Barcelone, l'on a pourtant noté de bonnes occasions pour Dembélé sans concrétiser, et un penalty concédé pour Clément Lenglet. Les deux Français se retrouvent dans le viseur de la presse espagnol ce jeudi après ce huitième de finale de Ligue des Champions manqué.

PSG-BARÇA (1-1): Lenglet, le poids des absences de Piqué et Araujo

Le Barça avait les clés en main mercredi soir pour s'offrir une nouvelle remontada contre le Paris Saint Germain. Mais en vain, un penalty concédé par Clément Lenglet à la demie-heure de jeu réduisait les chances Barcelonaises. Et si Dembélé n'avait pas manqué de réussite sur l'ensemble de ses tirs, peut-être auraient-ils pu espérer se qualifier. Mais ça n'était pas le cas et les deux Français se retrouvent désormais dans le viseur de la presse espagnole après cette élimination.

"Le genre de soirées qui fait tache pour Dembélé", soulignait Marca. Et pourtant, le joueur français a fait un énorme travail dans le dos de la défense parisienne. En trente minutes, c'est lui qui s'est montré le plus dangereux du match avec 4 frappes. Mais c'était sans compter sur la bonne performance de Navas qui ne laissait rien passer. S'il avait concrétisé, "Il aurait pu faire le pas qui l'aurait converti en légende azulgrana, mais il n'a pu faire mieux que le vouloir" affirme Marca. En revanche, Dembélé a créé de bonnes occasions pour ses coéquipiers à plusieurs reprises, et Mundo Deportivo ne manque pas de le rappeler: "Il a mis en danger le PSG à chacun de ses contrôles". Mercredi soir, Dembélé avait donc l'occasion d'être le héros "Mais il a tout raté", juge Sport.

En concédant un penalty, Lenglet s'est une nouvelle fois mis dans une mauvaise posture. Une faute sur une maladresse qui lui vaut d'être comme Dembélé, cible des critiques. Déjà auteur d'un match moyen au Camp Nou, Marca titre "Lenglet revient pour frapper Barcelone" avant de parler des problèmes du français, qui "malgré ses défaillances, a joué 36 matches cette saison". Une saison compliquée pour Lenglet, qui porte sur ses épaules le poids des absences de Piqué et Araujo.

Ronald Koeman déçu mais satisfait de ses poulains - PSG-BARÇA (1-1)

Malgré l'élimination face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur du Barça est satisfait de la prestation livrée au match retour. Supérieur à des Français au visage diamétralement opposé à celui proposé au Camp Nou, le FC Barcelone est toutefois éliminé de la C1 dès les huitièmes de finale. Une déception pour Ronald Koeman, l'entraîneur du club, qui se satisfait toutefois d'avoir fait honneur aux couleurs du Barça lors du match retour.

"Nous sommes éliminés et c'est la seule chose qui compte dans notre sport, mais nous repartons avec de bonnes sensations parce que nous avons eu des opportunités de poser davantage de problèmes à notre adversaire. Nous avons réussi une grande première période, nous avons été supérieurs et l'attitude de l'équipe a été très bonne. Nous méritions mieux, au moins de mener 2-1 à la pause, et les choses auraient été différentes", a ainsi confié le coach néerlandais au micro de Movistar.