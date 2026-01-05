CAN 2025 : Prime de 300 000 euros aux Guépards, Gernot Rohr dément

© Guépards du Bénin, CAN 2025

Alors qu’il y a quelques jours, la presse locale parlait d’une forte promesse de la Fédération béninoise aux Guépards en cas de victoire ce lundi soir face à l’Égypte en 8e de finale de la CAN 2025, tout serait faux.

CAN 2025 : Guépards du Bénin, Gernot Rohr sort la vérité face aux rumeurs de promesse

En conférence de presse avant le 8e de finale entre le Bénin et l’Égypte, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a démenti formellement les informations faisant état d’une prime exceptionnelle de 300 000 euros promise aux joueurs en cas de qualification pour les quarts de finale. Le technicien a assuré n’avoir reçu aucune confirmation officielle à ce sujet. « La prime spéciale de qualification ? Nous avons lu la même chose dans la presse mais on ne nous a rien dit. Parfois les médias peuvent dire quelque chose, mais on n’est pas sûr de la véracité de leurs propos. Nous étions surpris de voir ça dans un journal », a-t-il déclaré.

Gernot Rohr a balayé l’existence d’un engagement formel de la part des dirigeants. Toutefois, le sélectionneur n’a pas fermé la porte à une éventuelle reconnaissance en cas d’exploit face aux Pharaons. « Ça serait magnifique évidemment que nous ayons une jolie prime mais pour le moment aucun de nos dirigeants ne nous a promis cela. On sait que parfois il y a des rumeurs. Mais la vérité, c’est que si nous battons l’Égypte et que nous nous qualifions pour les quarts de finale, ça mériterait franchement une bonne prime pour les joueurs », a-t-il ajouté.

Ce lundi soir, le Bénin joue l’Égypte de Mohamed Salah en 8e de finale de la CAN 2025. Le coup d’envoi du match est prévu pour 16h GMT.

