© CAN 2025 : L'essentiel à savoir avant la finale entre Lions

Le Maroc et le Sénégal se disputent le trophée de la CAN 2025 ce dimanche 18 janvier 2026. Entre les Lions de l’Atals en quête d’un sacre historique et les Lions de la Téranga privés de cadres majeurs, l’affiche promet un duel tendu et indécis.

CAN 2025 : qui pour remporter la deuxième étoile ?

Le Sénégal ou le Maroc remportera une deuxième CAN ce dimanche. Les deux équipes ne se sont jamais opposés en phase finale de la CAN. Le Maroc et le Sénégal se retrouvent donc pour la première fois à ce stade ultime, dans un contexte chargé d’histoire et de symboles. À domicile, les Lions de l’Atlas veulent enfin gagner, alors que les Lions de la Teranga visent un deuxième sacre lors de cette troisième finale en quatre éditions.

Un Maroc mûr

Très solide dès la phase de groupes malgré un nul face au Mali (1-1), le Maroc n’a concédé qu’un seul but (sur penalty) dans cette CAN 2025. Le Maroc a franchi les tours à élimination directe sans jamais rompre son équilibre. Les qualifications consécutives face au Cameroun (2-0) et au Nigeria (0-0, 4-2 tab) ont confirmé la capacité du groupe à gérer les temps faibles sans se désunir, même sous pression extrême. Au coeur de ce dispositif, le sélectionneur Walid Regragui s’appuie sur un onze désormais stabilisé, articulé autour d’un milieu équilibré et d’une animation offensive fluide.

Not a normal day. Not a normal title. History is written today.



It's the #TotalEnergiesAFCON2025 FINAL DAY. 🏆 pic.twitter.com/WQZWF7mFQb — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 18, 2026

Un Sénégal habitué

De leur côté, les Lions de la Téranga du Sénégal arrive en finale avec l’assurance d’un groupe rompu aux grands rendez-vous. Vainqueur en 2021 contre l’Égypte (0-0, 4-2 tab), finaliste malheureuse en 2019 face à l’Algérie (0-1), la sélection sénégalaise disputera une troisième finale sur les quatre dernières éditions. Le succès face à l’Égypte (1-0) en demi-finale, a d’ailleurs illustré une nouvelle fois la capacité du Sénégal à faire basculer les matches serrés.

Ce soir, le sélectionneur Pape Thiaw doit composer avec des absences lourdes. Kalidou Koulibaly et Habib Diarra, suspendus, seront absents. L’espoir repose encore sur l’impact de Sadio Mané et sur la discipline collective d’un bloc capable d’encaisser avant de frapper, même loin de ses bases.

The Lions. For the second star. For everything. 🏆



Senegal vs Morocco tonight for the ultimate glory. The #TotalEnergiesAFCON2025 title. pic.twitter.com/xpzCS0XODS — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 18, 2026

Compositions probables

Face aux absences, on a déjà idée de quels joueurs seront alignés pour la finale de cette CAN 2025 ce soir. Voici donc les compositions probables.

Sénégal : Mendy – Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf – Camara, I. Gueye (c), P. Gueye – Ndiaye, Jackson, Mané.

Maroc : Bounou – Hakimi (c), Aguerd, Masina, Mazraoui – El Khannouss, El Aynaoui, Saibari – Brahim Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

Le coup d’envoi de cette finale de la CAN 2025 est prévu pour 19h GMT.